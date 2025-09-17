I numeri del cartellone "Giovinazzo Estate 2025"

«La programmazione delle iniziative culturali e di animazione territoriale di questa estate 2025 si è confermata completa e ricca, con una partecipazione rinnovata e importante».Parola diassessora alla Cultura ed al Turismo. In attesa di dati attendibili su questo secondo settore di sua competenza (il trend di giugno era in crescita, ma non quanto in altri comuni tra i "top" della Puglia), ci ha tracciato un quadro del cartellone "Giovinazzo Estate" varato dal Comune di Giovinazzo.E su quanto l'impatto di questo cartellone ci sia stato in fatto di ritorno di immagine e di presenze sul territorio, Piscitelli ha voluto che a parlare fossero i numeri: «Preferisco che siano i dati a darne l'evidenza: circaoltre 2.000 interazioni sul programma delle iniziative culturali estive presso l'Info Point Turistico con distribuzione dei programmi, oltrevisite nell'ambito del progetto Tesori d'Arte Sacra tra aperture straordinarie (circa 100) e mostra fotografica, circavisite turistiche sui gozzi (uno dei progetti sostenuti nel cartellone estivo. E ancora - ha continuato l'assessora - 1 milione di visualizzazioni sulle nostre pagine social, Discover Giovinazzo che ormai è il riferimento per ogni iniziativa della nostra città. Dal 21 giugno ad oggiPossiamo di certo ritenerci soddisfatti, con un'estate che ancora non volge al termine e che vede ancora presenze turistiche anche straniere», ha concluso Piscitelli.