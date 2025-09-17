Politica
I numeri del cartellone "Giovinazzo Estate 2025"
Tanti eventi, molti spettatori, i social come veicolo di promozione. I dati dell'Aasessora Piscitelli
Giovinazzo - mercoledì 17 settembre 2025
«La programmazione delle iniziative culturali e di animazione territoriale di questa estate 2025 si è confermata completa e ricca, con una partecipazione rinnovata e importante».
Parola di Cristina Piscitelli, assessora alla Cultura ed al Turismo. In attesa di dati attendibili su questo secondo settore di sua competenza (il trend di giugno era in crescita, ma non quanto in altri comuni tra i "top" della Puglia), ci ha tracciato un quadro del cartellone "Giovinazzo Estate" varato dal Comune di Giovinazzo.
E su quanto l'impatto di questo cartellone ci sia stato in fatto di ritorno di immagine e di presenze sul territorio, Piscitelli ha voluto che a parlare fossero i numeri: «Preferisco che siano i dati a darne l'evidenza: circa 70 eventi in tre mesi, oltre 2.000 interazioni sul programma delle iniziative culturali estive presso l'Info Point Turistico con distribuzione dei programmi, oltre 13.000 visite nell'ambito del progetto Tesori d'Arte Sacra tra aperture straordinarie (circa 100) e mostra fotografica, circa 1.000 visite turistiche sui gozzi (uno dei progetti sostenuti nel cartellone estivo. E ancora - ha continuato l'assessora - 1 milione di visualizzazioni sulle nostre pagine social, Discover Giovinazzo che ormai è il riferimento per ogni iniziativa della nostra città. Dal 21 giugno ad oggi 40.000 visite su tale profilo e 10.000 interazioni sui social.
Possiamo di certo ritenerci soddisfatti, con un'estate che ancora non volge al termine e che vede ancora presenze turistiche anche straniere», ha concluso Piscitelli.
