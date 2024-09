«Gassman scattava foto a Giovinazzo»

«Gassman entusiasta della nostra città così come il regista Gianluca Tavarelli. Giovinazzo un set cinematografico perfetto e sempre più ricercato!».Così il sindaco di Giovinazzo,questa mattina, durante le riprese in piazza Meschino della serie tv "I casi dell'avvocato Guerrieri". L'attore romano ha scattato parecchie foto al centro storico, come ci ha confermato la stessa assessora alla Cultura,- ci ha spiegato - e ci ha fatto i complimenti ed ha detto che per lui è "stupenda", questo l'aggettivo utilizzato. Si è anche informato su dove potesse andare al mare. Al si là di questi aspetti, per noi affatto marginali, siamo stati davvero contenti ed onorati di averlo incontrato e di aver incontrato il regista Gianluca Tavarelli. Anticipo - è stata una piccola anticipazione - che le scene girate a Giovinazzo andranno in onda nella prima puntata, che sarà trasmessa ad inizio 2025. Giovinazzo - ha continuato Piscitelli - si conferma località pronta ad ospitare grandi produzioni grazie a location di una bellezza straordinaria, riconosciutaci anche in questa occasione. Abbiamo donato loro - ha concluso la titolare dell'assessorato al Turismo - una dettagliata guida della città e delle immagini rappresentative del nostro centro storico».Un altro piccolo ma importante tassello sulla strada di una promozione in questo caso sana di una delle più belle perle adriatiche di Puglia.