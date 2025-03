"Casi el Paraíso", il film girato a Giovinazzo al BiF&st di Bari

Anche un pezzo di Giovinazzo alil Festival del Cinema che sta portando in queste giornate nel capoluogo pugliese stare del panorama nazionale ed internazionale.Lunedì 24 marzo, alle ore 11.00, c'è stata la proiezione all'interno nella sezione "A Sud", all'AncheCinema, del filmdel regista Edgar San Juan, uscito il 12 settembre 2024 in 1.500 sale messicane e distribuito dal colosso 'Cinepolis' dapprima in America Latina e poi negli Stati Uniti ed in Europa. Girato in Puglia a giugno 2023, le riprese hanno visto coinvoltache è molto presente con i suoi scorci suggestivi, un vero spot, l'ennesimo, per la cittadina adriatica. .vede quali protagonisti Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Karol Sevilla, Miguel Rodarte e Maurizio Lombardi e racconta di truffatore italiano che si finge principe e va a Città del Messico per sfruttare il fascino dell'élite locale per la nobiltà europea. Prodotto da Film Tank, in co-produzione con 'Interlinea Film' di Maurizio Antonini (distributore in Italia), il film è sostenuto dal Ministero della Cultura, dall'Apulia Film Fund e Regione Puglia, dal fondo messicano Eficine, oltre ad essere una delle prime co-produzioni con l'Italia sostenute da Ibermedia. Presenti a Bari al BiF&st.Alla proiezione barese erano presenti i produttori e l'attrice Rosa Palasciano, mentre il regista Edgar San Juan ha inviato un messaggio in cui ha elogiato l'accoglienza dei giovinazzesi e la bellezza della perla adriatica.A Bari c'era anche l'assessora alla Cultura e Tusrismo, Cristina Piscitelli che ha così commentato: «Giovinazzo è riconoscibile in tutta la sua bellezza in questa importante opera audiovisiva, che dedica anche l'apertura e la chiusura del film proprio alla nostra città - ha dichiarato - Dopo la prima a Lecce, avere questa ulteriore e prestigiosa vetrina al Bif&st ha dato ulteriore visibilità al film, alle nostre location e per questo un sentito ringraziamento va ai produttori e al regista per la scelta fatta con l'auspicio di tornare a Giovinazzo con nuovi progetti audiovisivi. La città si rivela sempre accogliente e pronta per nuove produzioni. In attesa dell'estate, abbiamo già in programma il ritorno di "cinema sotto le stelle" con la proiezione di questo film a beneficio di tutta la nostra comunità e non solo», è stata l'anticipazione conclusiva.