Onde s'infrangono a Levante. <span>Foto Cristina Mancini</span>
Territorio

Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo

Il mare sarà agitato, attenzione alla navigazione. Migliora venerdì 9 gennaio

Giovinazzo - giovedì 8 gennaio 2026 0.13
Rischio vento forte lungo il litorale giovinazzese. Questo il quadro climatico di giovedì 8 gennaio, dopo una nottata fredda con minime sui 5° e percezione vicina ai 3°.
Nella giornata di giovedì imperverserà sul litorale un vento forte di Traversone che porterà il mare ad essere agitato, con onde alte anche oltre il metro e mezzo. Ampie le schiarite dopo le abbondanti piogge del mercoledì, con massime sui 9° e percezione vicina ai 5°. Notte con minime sui 4°. Migliora nettamente venerdì 9 gennaio, quando il termometro tornerà ad indicare valori massimi sui 15-16°.
