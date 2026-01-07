Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo

Il mare sarà agitato, attenzione alla navigazione. Migliora venerdì 9 gennaio

Rischio vento forte lungo il litorale giovinazzese. Questo il quadro climatico di giovedì 8 gennaio, dopo una nottata fredda con minime sui 5° e percezione vicina ai 3°.Nella giornata di giovedì imperverserà sul litorale un vento forte di Traversone che porterà il mare ad essere agitato, con onde alte anche oltre il metro e mezzo. Ampie le schiarite dopo le abbondanti piogge del mercoledì, con massime sui 9° e percezione vicina ai 5°. Notte con minime sui 4°. Migliora nettamente venerdì 9 gennaio, quando il termometro tornerà ad indicare valori massimi sui 15-16°.