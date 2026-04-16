Verde pubblico, abbattuto pino all'interno della scuola "San Giovanni Bosco" - VIDEO

L'ultima ondata di maltempo, con piogge e vento forte su tutto il Barese e nella provincia Bat ha evidentemente lasciato il segno. La tragedia di Bisceglie, dove una ragazza di 12 anni ha perso la vita, ha indotto molti sindaci a valutare con attenzione la situazione del patrimonio arboreo cittadino poiché molte piante possono risultare, col passare degli anni, pericolose.Il sindaco di Giovinazzo,, nelle scorse ore ha voluto fare il punto della situazione in un video che vi proponiamo sotto il nostro scritto, anticipando che nella mattinata di giovedì 16 aprile è stato tagliato un pino all'interno della, un atto dovuto secondo gli amministratori poiché la sua messa in sicurezza era divenuta sostanzialmente impossibile. Saranno dunque eliminati gli alberi pericolanti - ha precisato il primo cittadino - e saranno potati come da prassi gli altri non pericolanti che possono essere semplicemente sfoltiti in vista della stagione estiva.Gli interventi saranno eseguiti nellaSotto, il video completo del sindaco che è intervenuto anche sulla vicenda del presunto utilizzo di "glifosate".