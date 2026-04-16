Attualità
Verde pubblico, abbattuto pino all'interno della scuola "San Giovanni Bosco" - VIDEO
Il sindaco di Giovinazzo spiega l'orientamento dell'amministrazione comunale dopo i danni del maltempo su tutto il Barese
Giovinazzo - giovedì 16 aprile 2026 17.49
L'ultima ondata di maltempo, con piogge e vento forte su tutto il Barese e nella provincia Bat ha evidentemente lasciato il segno. La tragedia di Bisceglie, dove una ragazza di 12 anni ha perso la vita, ha indotto molti sindaci a valutare con attenzione la situazione del patrimonio arboreo cittadino poiché molte piante possono risultare, col passare degli anni, pericolose.
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nelle scorse ore ha voluto fare il punto della situazione in un video che vi proponiamo sotto il nostro scritto, anticipando che nella mattinata di giovedì 16 aprile è stato tagliato un pino all'interno della scuola "San Giovanni Bosco", un atto dovuto secondo gli amministratori poiché la sua messa in sicurezza era divenuta sostanzialmente impossibile. Saranno dunque eliminati gli alberi pericolanti - ha precisato il primo cittadino - e saranno potati come da prassi gli altri non pericolanti che possono essere semplicemente sfoltiti in vista della stagione estiva.
Gli interventi saranno eseguiti nella scuola "Gianni Rodari", nel Giardino "Michele Fazio", nella scuola "don Saverio Bavaro", nello spazio interno alla scuola "Marconi" e nella "Papa Giovanni XXIII". Altri interventi saranno apportati nel Parco Scianatico.
Sotto, il video completo del sindaco che è intervenuto anche sulla vicenda del presunto utilizzo di "glifosate".
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nelle scorse ore ha voluto fare il punto della situazione in un video che vi proponiamo sotto il nostro scritto, anticipando che nella mattinata di giovedì 16 aprile è stato tagliato un pino all'interno della scuola "San Giovanni Bosco", un atto dovuto secondo gli amministratori poiché la sua messa in sicurezza era divenuta sostanzialmente impossibile. Saranno dunque eliminati gli alberi pericolanti - ha precisato il primo cittadino - e saranno potati come da prassi gli altri non pericolanti che possono essere semplicemente sfoltiti in vista della stagione estiva.
Gli interventi saranno eseguiti nella scuola "Gianni Rodari", nel Giardino "Michele Fazio", nella scuola "don Saverio Bavaro", nello spazio interno alla scuola "Marconi" e nella "Papa Giovanni XXIII". Altri interventi saranno apportati nel Parco Scianatico.
Sotto, il video completo del sindaco che è intervenuto anche sulla vicenda del presunto utilizzo di "glifosate".