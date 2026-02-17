Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo

Questo il quadro climatico annunciato dalla Protezione Civile della Puglia per le prossime ore, soprattutto lungo la costa adriatica. Giovinazzo ha già vissuto una mattinata complessa per via della pioggia accompagnata da tuoni e fulmini, ma il vento di Maestrale che va incalzando farà sì che le onde tocchino anche i due metri e mezzo d'altezza.Temperature massime in calo sino a 10-11°, ma con percezione di 5-6° per via delle forti correnti. Ampie schiarite al pomeriggio. Serata stellata ma minime sui 7-8° con percezione vicina ai 3°. Migliora mercoledì e giovedì. I cinque giorni con maltempo sembrano avviarsi alla conclusione.