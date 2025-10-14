Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa

Qualche giorno fa avevamo sollevato il problema delle nuove alberature sui lungomari, poiché ad un occhio inesperto come il nostro sembrano essere secche, almeno per metà, nella parte più esposta all'azione degli agenti atmosferici ed alle correnti marine.Il sindaco Michele Sollecito ci aveva risposto che gli agronomi costantemente monitorano il patrimonio arboreo cittadino vecchio e nuovo e che in caso di alberi ormai secchi, si provvederà alla sostituzione.Non è mancata la presa di posizione diche ha subito attaccato la Giunta: «L'amministrazione Sollecito–Depalo passerà alla storia per lo scempio perpetrato sul verde pubblico... e sulle casse comunali - scrivono dal direttivo -. Dopo il criminoso abbattimento dei tigli del viale degli innamorati, ecco un'altra scelta incomprensibile: piantare alberi disul lungomare, a pochi metri dal mare. E ciò nonostanteAnzi, è ampiamente noto che questa specie non tolleri la salsedine! - è la considerazione condivisa anche da alcuni tecnici del settore - Il risultato è sotto gli occhi di tutti: alberi secchi e danneggiati; l'ennesimo fallimento di un progetto di "riqualificazione" del verde pubblico, costato ben, finanziato interamente con i soldi dei Giovinazzesi. Ovviamente anche questo scempio sarà catalogato alla voce "eventi non preventivabili", che per qualcuno sembrano essere ormai la normalità amministrativa… Vero, assessore Depalo?», è la stoccata finale di PrimaVera Alternativa.Riflessioni sarebbero in corso nell'amministrazione, ma al momento ciò che balza agli occhi sono i (non) frutti di una scelta assai discutibile.