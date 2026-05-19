Una ordinanza per potature, rimozione e taglio alberature e vegetazione pericolose per l’incolumità pubblica

Il sindaco di Giovinazzo,dopo aver ricevuto delle segnalazioni, con conseguenti sopralluoghi da parte degli uffici comunali competenti, della presenza di alberi, siepi e vegetazione insistenti su proprietà private che invadono la sede strade costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, ha emesso un'ordinanza con la quale disponeL'ordinanza è rivolta a tutti i proprietari, usufruttuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree, fondi e proprietà private confinanti o prospicienti con tutte le strade comunali, vicinali e aperte al pubblico transito del territorio comunale di Giovinazzo, nonché a tutti i Condomìni provvisti di aree a verde.L'ordinanza prevede il taglio e la potatura di rami, fronde, siepi e vegetazione che invadano la sede stradale, i marciapiedi o ne limitino la visibilità; il contenimento della vegetazione che interferisca con la illuminazione pubblica, segnaletica stradale, impianti tecnologici, linee elettriche e telefoniche; la messa in sicurezza delle alberature, la rimozione di rami secchi, instabili o pericolanti e, lì dove necessario, l'abbattimento degli alberi pericolosi, inclinati, instabili; affetti da patologie, suscettibili di caduta o cedimento;I controlli saranno effettuati dallaIn caso di inottemperanza, il Comune procederà: a) all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari; b) al recupero coattivo delle spese sostenute; c) all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.