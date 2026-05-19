Attualità
Una ordinanza per potature, rimozione e taglio alberature e vegetazione pericolose per l’incolumità pubblica
La emanata il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito
Giovinazzo - martedì 19 maggio 2026 Comunicato Stampa
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, dopo aver ricevuto delle segnalazioni, con conseguenti sopralluoghi da parte degli uffici comunali competenti, della presenza di alberi, siepi e vegetazione insistenti su proprietà private che invadono la sede strade costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'obbligo di manutenzione, la potatura, la messa in sicurezza e l'eventuale abbattimento di alberi, siepi e vegetazione.
L'ordinanza è rivolta a tutti i proprietari, usufruttuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree, fondi e proprietà private confinanti o prospicienti con tutte le strade comunali, vicinali e aperte al pubblico transito del territorio comunale di Giovinazzo, nonché a tutti i Condomìni provvisti di aree a verde.
Il termine ultimo per effettuare gli interventi è entro, e non oltre, il 30 giugno prossimo. L'ordinanza prevede il taglio e la potatura di rami, fronde, siepi e vegetazione che invadano la sede stradale, i marciapiedi o ne limitino la visibilità; il contenimento della vegetazione che interferisca con la illuminazione pubblica, segnaletica stradale, impianti tecnologici, linee elettriche e telefoniche; la messa in sicurezza delle alberature, la rimozione di rami secchi, instabili o pericolanti e, lì dove necessario, l'abbattimento degli alberi pericolosi, inclinati, instabili; affetti da patologie, suscettibili di caduta o cedimento;
I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale, dal Settore Gestione del Territorio e dagli organi competenti. In caso di inottemperanza, il Comune procederà: a) all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari; b) al recupero coattivo delle spese sostenute; c) all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
L'ordinanza è rivolta a tutti i proprietari, usufruttuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree, fondi e proprietà private confinanti o prospicienti con tutte le strade comunali, vicinali e aperte al pubblico transito del territorio comunale di Giovinazzo, nonché a tutti i Condomìni provvisti di aree a verde.
Il termine ultimo per effettuare gli interventi è entro, e non oltre, il 30 giugno prossimo. L'ordinanza prevede il taglio e la potatura di rami, fronde, siepi e vegetazione che invadano la sede stradale, i marciapiedi o ne limitino la visibilità; il contenimento della vegetazione che interferisca con la illuminazione pubblica, segnaletica stradale, impianti tecnologici, linee elettriche e telefoniche; la messa in sicurezza delle alberature, la rimozione di rami secchi, instabili o pericolanti e, lì dove necessario, l'abbattimento degli alberi pericolosi, inclinati, instabili; affetti da patologie, suscettibili di caduta o cedimento;
I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale, dal Settore Gestione del Territorio e dagli organi competenti. In caso di inottemperanza, il Comune procederà: a) all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari; b) al recupero coattivo delle spese sostenute; c) all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.