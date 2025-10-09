Alberi sui lungomari: le perplessità dei cittadini e le risposte del sindaco

Molti lettori ci hanno scritto o, in via informale, raccontato le loro perplessità sugli alberi dipiantumati a marzo scorso sui lungomari Marina Italiana ed Esercito Italiano.Alcuni sembrano secchi, altri hanno una parte totalmente priva di foglie. Tante dunque le perplessità su questa specie piantata dove soffiano forti correnti e d'estate ci sono temperature che sfiorano i 40°. L'esatto contrario di quanto ci hanno raccontato gli esperti comunali al momento della loro piantumazione a Levante come a Ponente. Si tratterebbe, infatti, di alberi con potere ombreggiante elevato in stagioni calde, generalmente longeve e resistenti, che ben si adattano in zone luminose.Il loro stato attuale preoccupa dunque diversi cittadini ed allora siamo andati dal sindaco,a chiedere lumi sulla situazione che si presenta agli occhi di chiunque passeggi lungo il litorale: «Siamo in costante contatto con gli agronomi - ci ha detto il primo cittadino - che ci assicurano che si riprenderanno. Seguiamo queste nuove piantumazioni sin dalla loro installazione ed i tecnici monitorano la situazione, voglio tranquillizzare tutti. Ci sono buone possibilità che riprendano vigore ed in ogni caso abbiamo previsto sostituzioni per gli esemplari che non riusciranno a riprendersi», ha concluso il sindaco.