Alla chiesetta del Padre Eterno "5 sabati dedicati alla Madonna"

Cinque momenti di grande intensità spirituale. Cinque occasioni in cui ritrovarsi in preghiera e riscoprire il più autentico deia Giovinazzo,e i fedeli della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta hanno preparato un calendario liturgico intenso ribattezzatoper ribadire e riscoprire l'amore dei giovinazzesi verso la Vergine di Corsignano e la meravigliosa chiesetta rurale del Padre Eterno.Ilpartirà quello che è stato definito «un cammino di preghiera in riparazione alle offese dirette al Cuore Immacolato di Maria». Il Santo RosarioUna bellissima iniziativa partita dai fedeli in accordo con l'amministratore parrocchiale, legatissimo alla chiesetta del Padre Eterno.