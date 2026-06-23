Padre Eterno - messa. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Padre Eterno - messa. Foto Gianluca Battista
Religioni

Alla chiesetta del Padre Eterno "5 sabati dedicati alla Madonna"

Messa all'alba per rinvigorire il culto mariano ed in preparazione della Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore

Giovinazzo - martedì 23 giugno 2026
Cinque momenti di grande intensità spirituale. Cinque occasioni in cui ritrovarsi in preghiera e riscoprire il più autentico dei luoghi mariani a Giovinazzo, in preparazione della Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore.

Padre Francesco Depalo e i fedeli della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta hanno preparato un calendario liturgico intenso ribattezzato "5 sabati dedicati alla Madonna" per ribadire e riscoprire l'amore dei giovinazzesi verso la Vergine di Corsignano e la meravigliosa chiesetta rurale del Padre Eterno.

Il 27 giugno, il 4, l'11, il 18 ed il 25 luglio partirà quello che è stato definito «un cammino di preghiera in riparazione alle offese dirette al Cuore Immacolato di Maria». Il Santo Rosario sarà recitato alle 6.00 del mattino, mentre alle 6.30 sarà celebrata la Santa Messa. Una bellissima iniziativa partita dai fedeli in accordo con l'amministratore parrocchiale, legatissimo alla chiesetta del Padre Eterno.
  • Padre Eterno
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