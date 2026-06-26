Religioni
Da oggi cinque sabati di preghiera per la Madonna alla chiesetta del Padre Eterno
Santa Messa alle 6.30 officiata da padre Francesco Depalo
Giovinazzo - sabato 27 giugno 2026
Partiranno quest'oggi, 27 giugno, i "5 sabati dedicati alla Madonna" nella chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.
L'iniziativa è un cammino di preparazione «in riparazione alle offese dirette al Cuore Immacolato di Maria».
Il programma prevede cinque appuntamenti: oggi, poi il 4, l'11, il 18 ed il 25 luglio, il santo rosario sarà recitato alle ore 6.00. A seguire, alle 6.30, vi sarà la santa messa officiata da padre Francesco Depalo, legatissimo a quel luogo santo, fondamentale per il culto mariano a Giovinazzo.
L'iniziativa è un cammino di preparazione «in riparazione alle offese dirette al Cuore Immacolato di Maria».
Il programma prevede cinque appuntamenti: oggi, poi il 4, l'11, il 18 ed il 25 luglio, il santo rosario sarà recitato alle ore 6.00. A seguire, alle 6.30, vi sarà la santa messa officiata da padre Francesco Depalo, legatissimo a quel luogo santo, fondamentale per il culto mariano a Giovinazzo.