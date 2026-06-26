Da oggi cinque sabati di preghiera per la Madonna alla chiesetta del Padre Eterno

Partiranno quest'oggi, 27 giugno, i "5 sabati dedicati alla Madonna" nella chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.L'iniziativa è un cammino di preparazione «in riparazione alle offese dirette al Cuore Immacolato di Maria».Il programma prevede cinque appuntamenti:il santo rosario sarà recitato alle ore 6.00. A seguire, alle 6.30, vi sarà la santa messa officiata da padre Francesco Depalo, legatissimo a quel luogo santo, fondamentale per il culto mariano a Giovinazzo.