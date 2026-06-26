Chiesetta del Padre Eterno. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Chiesetta del Padre Eterno. Foto Gianluca Battista
Religioni

Da oggi cinque sabati di preghiera per la Madonna alla chiesetta del Padre Eterno

Santa Messa alle 6.30 officiata da padre Francesco Depalo

Giovinazzo - sabato 27 giugno 2026
Partiranno quest'oggi, 27 giugno, i "5 sabati dedicati alla Madonna" nella chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.
L'iniziativa è un cammino di preparazione «in riparazione alle offese dirette al Cuore Immacolato di Maria».

Il programma prevede cinque appuntamenti: oggi, poi il 4, l'11, il 18 ed il 25 luglio, il santo rosario sarà recitato alle ore 6.00. A seguire, alle 6.30, vi sarà la santa messa officiata da padre Francesco Depalo, legatissimo a quel luogo santo, fondamentale per il culto mariano a Giovinazzo.

  • Padre Eterno
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