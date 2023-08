Domenica col sole ed una ventilazione da nord su Giovinazzo

Sole e massime sui 30° su Giovinazzo, in questa domenica 13 agosto.Sin dal mattino ventilazione moderata settentrionale e cielo sereno. Mare mosso, per tutti coloro i quali passeranno la giornata in spiaggia. Pomeriggio con 26° sul termometro e serata stellata. Minime della notte sui 19°.Situazione stabile la prossima settimana con valori termici massimi in aumento.SOLE - Sorge: 5:59, Tramonta: 19:54LUNA - Leva: 2:39, Cala: 18:44 - Luna calante