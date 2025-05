Distretti Urbani del Commercio, Giovinazzo e Palo del Colle si aggiudicano il finanziamento regionale

La domanda per accedere al IV bando per i DUC, iera stata inoltrata nel mese di marzo scorso, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. Il Comune di Giovinazzo, capofila con quello di Palo del Colle dell'accordo di partenariato sottoscritto dai rispettivi sindaci, Michele Sollecito e Tommaso Amendolara, ha ottenuto dalla Regione Puglia il finanziamento complessivo diIl partenariato tra i due Comuni, sostenuto dalle due associazioni di categoria più rappresentative del territorio, Confesercenti e Confcommercio, e il finanziamento ottenuto consentiranno a entrambi i distretti urbani di attuare sinergiche attività su vari piani, dal commerciale al culturale, dalle tipicità gastronomiche al turismo al fine di sostenere e spingere l'offerta del commercio di prossimità sempre più sofferente per via dei colossi della grande distribuzione.«Un altro impegno del programma è stato mantenuto - gioisce il sindaco Michele Sollecito -. Avevamo promesso di portare risorse economiche a vantaggio della promozione del commercio locale e a vantaggio della formazione degli operatori, e così è stato. Abbiamo formato questo DUC diffuso insieme al Comune di Palo del Colle, il così detto DUC Mare- Terra, e ieri la bella notizia del finanziamento della Regione Puglia. Ora, partiremo con tutte le iniziative dedicate al commercio locale di prossimità».«Come Confesercenti siamo entusiasti di aver affiancato il sindaco Sollecito e, più in generale, tutta l'Amministrazione comunale di Giovinazzo in questo percorso che ha visto prima di tutto un grande risultato, cioè quello della costituzione del Distretto Urbano di Giovinazzo che sicuramente sarà un contenitore di idee di progettualità a sostegno del commercio e del turismo di prossimità di Giovinazzo - spiega Raffaella Altamura, presidente della Confesercenti di Bari e provincia - D'altro canto siamo ancora più soddisfatti che il nostro affiancamento sia stato utile per ottenere questo importantissimo riscontro dell'ammissibilità del progetto al finanziamento. Non vediamo l'ora di metterci al lavoro a fianco dei sindaci Sollecito e Amendolara, degli assessori al ramo sia di Giovinazzo che di Palo del Colle e di tutto lo staff tecnico per dare il valore aggiunto che merita il settore del piccolo commercio delle due città».