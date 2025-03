Distretto Urbano del Commercio, Giovinazzo si aggrega a Palo del Colle

È stato sottoscritto l'accordo di aggregazione per ilA firmare l'accordo di partenariato, nella sede del Comune di Palo del Colle, sono stati il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, la presidente di Confesercenti di Bari e provincia, Raffaella Altamura, e il vicepresidente vicario di Confcommercio Bari- Bat, Vito Abrusci ( si allegano foto).La finalità dei due Distretti Urbani di Giovinazzo e Palo del Colle è quella di partecipare insieme al IV bando per i DUC indetto della Regione Puglia per il rafforzamento e lo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio.Questo partenariato tra i due Comuni avrà lo scopo di consentire ad entrambi i distretti urbani, precedentemente costituitisi, di mettere insieme le sinergie delle due città, diverse da un punto di vista commerciale, culturale, delle tipicità gastronomiche e dell'attrattività turistica, per offrire una rinnovata prospettiva di offerta commerciale, mettere insieme delle strategie per sostenere il commercio di prossimità, sempre più sofferente per via dei colossi della grande distribuzione, sfruttando gli attrattori che le caratterizzano.Uno strumento, quello dei DUC e nel caso specifico delle aggregazioni, molto importante perché serve ad intercettare i bandi della Regione Puglia e quindi ad accedere ai finanziamenti a sostegno del commercio di prossimità. Ma non solo, la peculiarità sta anche nel mettere insieme le energie, le diversità e le diverse caratteristiche dei Comuni nell'ottica di una prospettiva che preveda la destagionalizzazione del turismo e del commercio.Il tutto è stato sostenuto dall'azione di partenariato delle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, e cioè Confesercenti e Confcommercio, che con i sindaci hanno sottoscritto, l'accordo Prossimo step, la partecipazione al IV bandoregionale e la stesura dei progetti che verranno presentati.