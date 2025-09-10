Una veduta aerea di Giovinazzo
Attività produttive

Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo

L'iniziativa di Confesercenti giovedì 11 settembre

Giovinazzo - mercoledì 10 settembre 2025 Comunicato Stampa
Attività storiche e DUC per l'attrattività della città di Giovinazzo. Un incontro per promuovere le imprese storiche e valorizzare il territorio di Giovinazzo si terrà giovedì 11 settembre, alle ore 15:45, presso la Sala Comunale "San Felice", nell'omonima piazzetta del borgo antico, un incontro pubblico dal titolo "Attività storiche e DUC per l'attrattività della città".

L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce con una duplice finalità: promuovere il Bando Impresa Storica della Regione Puglia e illustrare, con il supporto del CAT, le modalità attraverso cui le imprese possono iscriversi gratuitamente all'albo regionale delle attività storiche e di tradizione; raccogliere le istanze delle imprese locali e avviare un dialogo costruttivo con il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Giovinazzo, al fine di sviluppare progetti condivisi che rafforzino l'attrattività della città e valorizzino il patrimonio commerciale e culturale del territorio.

Durante l'incontro interverranno Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo, Raffaella Altamura, Presidente Confesercenti Provinciale Bari, Cristina Piscitelli, Assessora alle Attività Produttive.

L'appuntamento rappresenta un momento importante di confronto e partecipazione, volto a rafforzare la sinergia tra istituzioni, imprese storiche e realtà locali per costruire insieme un modello di sviluppo sostenibile e attrattivo per la città. L'ingresso è libero e l'invito è esteso a tutta la cittadinanza.
