Attività Storiche e Distretto Urbano del Commercio: Giovinazzo fa sul serio - VIDEO

Social Video 5 minuti Attività storiche e DUC: Confesercenti e Comune insieme

Bandi perda costituirsi insieme a Palo del Colle.Questi i due obiettivi di un percorso condiviso trapresentato giovedì 11 settembre in Sala San Felice.Un primo passo che aiuterà l'economia cittadina di un settore strategico a crescere ed a farlo grazie al supporto delle associazioni qualificate a farlo e dell'amministrazione comunale. Lo hanno spiegato bene il sindaco Michele Sollecito e la presidente metropolitana di Confesercenti, Raffaella Altamura, che abbiamo intervistato (il video sotto il nostro scritto).Unica nota stonata, una partecipazione a nostro avviso non all'altezza dell'importanza dell'argomento, fotografia di una certa miopia tra esercenti, commercianti e imprenditori locali scarsamente convinti che fare rete possa essere l'unica proposta fattibile per il futuro di una cittadina ormai profondamente cambiata.