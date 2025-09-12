Altamura e Sollecito. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Altamura e Sollecito. Foto Gianluca Battista
Attività produttive

Attività Storiche e Distretto Urbano del Commercio: Giovinazzo fa sul serio - VIDEO

Giovedì 11 settembre il primo incontro con Confesercenti in Sala San Felice

Giovinazzo - venerdì 12 settembre 2025 14.13
Bandi per attività storiche e Distretto Unico del Commercio da costituirsi insieme a Palo del Colle.
Questi i due obiettivi di un percorso condiviso tra Comune di Giovinazzo e Confesercenti, presentato giovedì 11 settembre in Sala San Felice.

Un primo passo che aiuterà l'economia cittadina di un settore strategico a crescere ed a farlo grazie al supporto delle associazioni qualificate a farlo e dell'amministrazione comunale. Lo hanno spiegato bene il sindaco Michele Sollecito e la presidente metropolitana di Confesercenti, Raffaella Altamura, che abbiamo intervistato (il video sotto il nostro scritto).
Unica nota stonata, una partecipazione a nostro avviso non all'altezza dell'importanza dell'argomento, fotografia di una certa miopia tra esercenti, commercianti e imprenditori locali scarsamente convinti che fare rete possa essere l'unica proposta fattibile per il futuro di una cittadina ormai profondamente cambiata.
