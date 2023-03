Primo incontro per il Distretto Urbano del Commercio. Sollecito soddifatto

Si è tenuto nella serata di ieri, 16 marzo, il primo importante appuntamento per la costituzione del cosiddetto DUC, Distretto Urbano del Commercio, che vedrà Giovinazzo in sinergia con Cassano delle Murge.All''incontro, tenutosi nella confortevole Sala Marano, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, hanno partecipato il sindaco, Michele Sollecito, l'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, il consigliere della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, la presidente della Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, e la delegata DUC della Confcommercio Bari- Bat, Luciana Di Bisceglie. Presente anche il vertici di Confcommercio Molfetta, nella persona di Salvatore Farinato, area a cui fa riferimento Giovinazzo.«Il convegno sul Distretto Urbano del Commercio (DUC) e sul bando regionale "Attività Storiche" - è stato il commento a margine del primo cittadino - ha chiarito le potenzialità che questo strumento offre alla rete commerciale cittadina. Il prossimo passo per la costituzione del DUC spetta al Consiglio comunale. A seguire le sfide per intercettare le risorse per attività di formazione, eventi ed iniziative di promozione del commercio locale e tanto altro ancora. Sono grato ad Alfonso e a tutti i colleghi di maggioranza per aver abbracciato questa sfida con vigore e lungimiranza».