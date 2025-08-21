Sole e caldo su Giovinazzo
Territorio

Giovinazzo a fuoco lento: superati i 38°

Brusco calo delle temperature previsto per la giornata di venerdì 22

Giovinazzo - giovedì 21 agosto 2025 14.41
Venti caldi di direzione variabile stanno soffiando su Giovinazzo in queste ore, alimentando l'aumento delle temperature fino a 38,2° raggiunti alle ore 14.00 in città. Nell'agro punte di 41°.

Il caldo, per fortuna, ha però le ore contate, poiché la cappa di calore permarrà sul Nord Barese fino a sera, con il termometro ad indicare 28° alle 23.00. Poi, nella notte, incalzeranno correnti occidentali che porteranno ad un abbassamento delle massime repentino nella giornata di venerdì 22 agosto, quando il termometro non supererà i 29°, quasi dieci in meno in sole 24 ore. Possibilità di brevi rovesci sabato mattina, 23 agosto.
