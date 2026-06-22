Eventi e cultura
L'assessora Piscitelli soddisfatta dell'edizione 2026 di "Conversazioni dal mare"
La rassegna di Cala Porto ha di fatto aperto il cartellone di eventi estivi
Giovinazzo - lunedì 22 giugno 2026
«"Conversazioni dal mare" ha trovato la sua casa a Giovinazzo e la città ha accolto con grande partecipazione questa tre giorni di approfondimento, ascolto e riflessione».
Lo afferma l'assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli (in foto mentre premia Corrado Formigli), a margine della raassegna letteraria svoltasi dal 19 al 21 giugno in una gremita Cala Porto. Un evento che ga di fatto aperto il cartellone comunale Giovinazzo Estate 2026.
«La bellezza della nostra Cala Porto - ha rimarcato Piscitelli - viene valorizzata ancora di più da questo evento che apre la programmazione delle iniziative dell'estate 2026. A breve il programma completo, come sempre su #DiscoverGiovinazzo».
Lo afferma l'assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli (in foto mentre premia Corrado Formigli), a margine della raassegna letteraria svoltasi dal 19 al 21 giugno in una gremita Cala Porto. Un evento che ga di fatto aperto il cartellone comunale Giovinazzo Estate 2026.
«La bellezza della nostra Cala Porto - ha rimarcato Piscitelli - viene valorizzata ancora di più da questo evento che apre la programmazione delle iniziative dell'estate 2026. A breve il programma completo, come sempre su #DiscoverGiovinazzo».