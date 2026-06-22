L'assessora Piscitelli soddisfatta dell'edizione 2026 di "Conversazioni dal mare"

ha trovato la sua casa a Giovinazzo e la città ha accolto con grande partecipazione questa tre giorni di approfondimento, ascolto e riflessione».Lo afferma l'assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo,(in foto mentre premia Corrado Formigli), a margine della raassegna letteraria svoltasi dal 19 al 21 giugno in una gremita Cala Porto. Un evento che ga di fatto aperto il cartellone comunale«La bellezza della nostra Cala Porto - ha rimarcato Piscitelli - viene valorizzata ancora di più da questo evento che apre la programmazione delle iniziative dell'estate 2026. A breve il programma completo, come sempre su #DiscoverGiovinazzo».