"Conversazioni dal Mare", si chiude con Giovanna Botteri e Stefano Massini

S chiude questa sera, 21 giugno, in Cala Porto, la decima edizione della rassegna letteraria "Conversazioni dal Mare", ormai uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate giovinazzese.offrirà oggi al pubblico una serata di bellezza tra musica e narrazione.diretta dal Maestro Giulio Marazia, accompagnerà infatti le letture dinello spettacoloun viaggio tra parole e note capace di intrecciare racconto, memoria e suggestioni musicali.Successivamente salirà sul palco, una delle più autorevoli firme del giornalismo italiano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra guerre, confini invisibili e popoli assediati attraverso l'incontroGran finale conautore e drammaturgo. Quella di Cala Porto non si annuncia come una semplice presentazione, quello di Massini sarà piuttosto un incontro capace di trasformare un luogo in un laboratorio di formazione della parola attraversando storie, idee e suggestioni senza traiettorie prestabilite, accompagnati dallo sguardo e dalla voce di uno dei narratori più incisivi del nostro tempo.