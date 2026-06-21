Conversazioni dal mare
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Eventi e cultura

"Conversazioni dal Mare", si chiude con Giovanna Botteri e Stefano Massini

Questa sera apertura con l'Orchestra Filarmonica Pugliese che accompagnerà le letture di Corrado La Grasta

Giovinazzo - domenica 21 giugno 2026
S chiude questa sera, 21 giugno, in Cala Porto, la decima edizione della rassegna letteraria "Conversazioni dal Mare", ormai uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate giovinazzese.

"Conversazioni dal mare" offrirà oggi al pubblico una serata di bellezza tra musica e narrazione. L'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal Maestro Giulio Marazia, accompagnerà infatti le letture di Corrado La Grasta nello spettacolo L'amore raccontato in musica, un viaggio tra parole e note capace di intrecciare racconto, memoria e suggestioni musicali.

Successivamente salirà sul palco Giovanna Botteri, una delle più autorevoli firme del giornalismo italiano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra guerre, confini invisibili e popoli assediati attraverso l'incontro Raccontare il mondo. Storie di confini invisibili e di popoli divisi.

Gran finale con Stefano Massini, autore e drammaturgo. Quella di Cala Porto non si annuncia come una semplice presentazione, quello di Massini sarà piuttosto un incontro capace di trasformare un luogo in un laboratorio di formazione della parola attraversando storie, idee e suggestioni senza traiettorie prestabilite, accompagnati dallo sguardo e dalla voce di uno dei narratori più incisivi del nostro tempo.
  • Conversazioni dal mare Giovinazzo
  • Giovanna Botteri
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