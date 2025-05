Danneggiato ingresso isola ecologica, la spiegazione dell'assessore Arbore

Danneggiata probabilmente da un mezzo in manovra e potrebbe trattarsi anche di un mezzo della stessa società di raccolta.A quanto si apprende da Palazzo di Città, il, allestita dal Comune di Giovinazzonon è stato oggetto di vandalismo, ma di un incidente.Il portellone è nelle condizioni che abbiamo immortalato ormai da un paio di settimane e sembra tuttavia più complicato del possibile ripararlo. Abbiamo quindi sentito l'assessore all'Ambiente ed Igiene Urbana,che ci ha fornito le spiegazioni del caso: «Vi ringrazio per aver evitato polemiche inutili. Si è trattato con ogni evidenza di un incidente da mezzo in manovra, non si è trattato di vandalismo. L'amministrazione sta cercando una soluzione rapida; abbiamo infatti contattato un fabbro ma è più complicato del previsto riparare il portellone e quindi, visto il costante utilizzo da parte degli utenti, probabilmente arriveremo a trasferirne un'altra in quella zona. Preciso che il servizio sta proseguendo - ha concluso Arbore - senza alcun intoppo per l'utenza. Nei prossimi giorni risolveremo tutto», ha assicurato l'assessore.