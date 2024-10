Arbore: «Dal nostro gruppo appoggio incondizionato all'amico Michele Sollecito»

Non si placano le polemiche sulla mancata elezione al Consiglio metropolitano del sindacoNelle scorse ore Forza Giovinazzo ha ribadito il suo appoggio incondizionato al primo cittadino, che si era detto deluso dopo i voti di alcuni della sua maggioranza che erano andati altrove.Tra questi, un voto era stato dato dal Gruppo Misto che fa riferimento all'assessore alla Polizia Locale ed Attività Produttive,Nelle scorse ore lo abbiamo sentito e ci ha voluto precisare la sua posizione: «Come referente territoriale del gruppo in cui militano anche i consiglieri- ha detto - ribadisco il nostrol nostro è stato un percorso lungo assieme, partito nel 2012 solo per il bene della città di Giovinazzo. Questa elezione politica metropolitana non deve essere personalizzata e non deve inficiare alcun rapporto tra noi e l'amministrazione di cui mi pregio di far parte. Massimo sostegno, quindi, a Michele Sollecito, alla Giunta di cui faccio parte, al progetto politico di maggioranza a Giovinazzo. Noie nessuna elezione metropolitana può cambiare il nostro intendimento. Chi auspicava una spaccatura resterà deluso: iforti di un lavoro enorme profuso in questi ultimi due anni e mezzo a favore e per il bene esclusivo di Giovinazzo», ha quindi concluso Arbore.Un attestato di stima verso il primo cittadino e la volontà di continuare nella strada intrapresa nel 2022 che appaiono a questo punto inequivocabili, semmai qualcuno avesse avanzato ipotesi di fratture. Nulla di ciò che accade al di fuori dei confini comunali, in sostanza, può inficiare quel supporto.