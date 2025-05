Riaperto il transito delle auto in zona cimitero

È stato riaperto nelle scorse ore il transito sulche costeggia il retro del cimitero comunale e sfocia sulla ex strada statale 16 adriatica, sul prolungamento di via Molfetta, zona in cui erano in corso i lavori di rafforzamento della cinta muraria della necropoli, resosi necessaria per un crollo.Un provvedimento sensato, visti gli ingorghi verificatisi a Ponente nello scorso fine settimana, un passaggio essenziale in vista della bella stagione. Sul punto abbiamo sentito l'assessore alla Polizia Locale«Rimosso questo ostacolo oggettivo alla circolazione - ci ha detto - non ci sono più scuse. Ora invito tutti a parcheggiare all'interno dell'area mercatale, evitando caos, code ed eventuali sanzioni per soste selvagge che non saranno più tollerate. Stiamo anche lavorando ad un articolata risposta a monopattini che sfrecciano in centro città». Un primo ottimo segnale in vista del piano parcheggi estivo e di alcune novità che saranno comunicate nelle prossime settimane.