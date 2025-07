Giovinazzo al 75,62% di differenziata. Attestato di merito dalla Regione Puglia

«Oggi insieme all'assessore Alfonso Arbore sono stato in Regione Puglia per ricevere l'attestato di merito destinato al nostro Comune per l'eccellente raccolta differenziata. Il 2024 si è chiuso con il 75,62 % . Un risultato raggiunto grazie a tutti i cittadini responsabili».Così il sindacosui suoi canali social ufficiali, ha commentato l'ottimo risultato raggiunto dalla cittadina adriatica, un risultato che avrebbe potuto toccare percentuali ancor più alte se una parte della popolazione non avesse continuato a violare le regole.«Mi preme ringraziare anche l'ufficio ambiente del nostro Comune - ha evidenziato il primo cittadino -, nella persona del dott. Antonio D'Amato e del dirigente Daniele Carrieri, per l'attenzione costante a questo tema e alla corretta esecuzione del nostro appalto di igiene e raccolta urbana. Grazie anche agli operatori Impregico: solo con un grande lavoro di squadra si raggiungono grandi obiettivi.P.s: lo sappiamo - è stata la precisazione finale - che nonostante questi risultati la TARI non diminuisce, ma la qualità della raccolta è solo un passaggio del complesso discorso che riguarda il costo totale del servizio (canone, raccolta, smaltimento e oneri vari)».Gli ha fatto eco l'assessore all'Ambiente,: «Si tratta di una piccola grande soddisfazione per l'impegno che ci mettiamo. Come dice il sindaco, sappiamo che c'è sempre tanto lavoro da fare, ma questo è un ottimo punto di partenza. Nonostante le difficoltà, nonostante si possa migliorare in tanti aspetti, siamo tra i primi 40 comuni pugliesi...e non è poco!Mi unisco al sindaco nel ringraziare l'ufficio ambiente, nelle persone dell'ing. Carrieri e del dott. D'Amato, ed un grazie va anche a Micael e Felice, all'ing. Urso ed al dott. Colomba. Un abbraccio ai dipendenti Impegico che si spendono quotidianamente.Grazie - ha concluso Arbore - a quei tanti cittadini perbene che nonostante la Tari usano garbo e senso di civiltà, sempre e comunque. Possibile raggiungere l'80% che deve essere il nostro prossimo obiettivo, per ora godiamoci questo risultato con relativa soddisfazione!W Giovinazzo, il lavoro di squadra paga sempre!».