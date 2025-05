Auto della Polizia Locale su stallo disabili? La risposta dell'assessore Arbore

Nei giorni scorsi alcuni utenti social hanno postato la fotografia di un'autovettura dellaferma davanti a Palazzo di Città. Il post social - poi rimosso - raccontava di una sosta vietata su stallo destinato a persone con disabilità.A smentire però la ricostruzione ci ha pensato l'assessore al ramo,, che ha così replicato: «Volevo rispondere a chi riporta cose inesatte pubblicando foto come questa, che: i posti riservati a determinate categorie come la Polizia locale sono contrassegnati daper la cronaca lo stallo dei disabili è accanto e non è stato occupato. Le polemiche inutili e false non aiutano alla crescita della Città di Giovinazzo», ha quindi concluso Arbore.