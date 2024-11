Grande afflusso al mercato settimanale del 1° novembre a Giovinazzo

Poteva esser chiuso come nei giorni festivi, ma ilconfermato nel giorno della Festa di Ognissanti è stato un successo. L'accordo tra assessorato alle Attività Produttive e Polizia Locale ed associazioni di categoria ha funzionato: centinaia i giovinazzesi che si sono riversati in. Non tutti gli esercenti hanno aderito, visto il giorno festivo importante, ma chi è arrivato a Giovinazzo ha fatto affari.Un buon viatico probabilmente per pensare anche sotto le festività natalizie di replicare il mercato settimanale magari alla domenica, facilitando chi in settimana per impegni di lavoro non può recarvisi. Presenti, quando ci siamo recati nell'area mercatale, anche tanti turisti stranieri che stanno alloggiando nelle strutture ricettive tra Giovinazzo e Molfetta, americani su tutti, rapiti dai colori e dalla goliardia di alcuni ambulanti.«Mercato festivo stracolmo di gente - ha spiegato l'assessore-, che è riuscito a far coniugare a molti una visita al vicino cimitero ai cari estinti alla spesa settimanale. Mi ha fatto piacere constatare che tutto ha funzionato, al netto di qualche inevitabile disagio legato ai parcheggi, ma tutto sommato non abbiamo riscontrato grandi criticità. La bella giornata - ha concluso - ha aiutato a far spesa e perché no a recarsi nella nostra necropoli per un doveroso saluto ai cari estinti. Possibile che l'esperimento, in pieno accordo con le associazioni di categoria che ringrazio sentitamente, possa essere ripetuto in altri giorni festivi».