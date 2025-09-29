Cronaca
Alfonso Arbore lascia la carica di assessore: la nostra videointervista
Dopo 13 anni da amministratore ai saluti una delle colonne del gruppo che fu guidato da Tommaso Depalma
Giovinazzo - lunedì 29 settembre 2025 11.14
Ben 13 anni da amministratore. Consigliere comunale, presidente dell'assise, poi assessore. Con Tommaso Depalma sindaco prima, con Michele Sollecito poi.
Alfonso Arbore lascia la carica da assessore alla Polizia Locale, Ambiente ed Igiene urbana per motivazioni del tutto personali, e lo annuncerà in Consiglio comunale. Noi lo abbiamo voluto ascoltare ed a questo link potrete trovare il suo bilancio, i suoi ringraziamenti ed il suo messaggio di saluto alla cittadinanza.
