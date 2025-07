Parcheggi, a Giovinazzo arriva il trenino della felicità - VIDEO

Novità a Giovinazzo dopo la sperimentazione del periodo della festa patronale dello scorso anno.Arriva il, così ribattezzato dall'amministrazione comunale perché farà da navetta per chi parcheggia all'area mercatale il venerdì, il sabato e la domenica.Il servizio,sarà attivoe rappresenta un successo per l'assessorato guidato da Alfonso Arbore, poiché è il coronamento di una costante campagna per favorire il decongestionamento del centro cittadino dal traffico e un ulteriore servizio per l'utenza che arriva da fuori città e potrà anche raggiungere l'altro lungomare, quello di Levante.Tantissimo c'è da fare, lo sanno anche a Palazzo di Città, per sorvegliare meglio l'area di Ponente dove sorgono molti locali sul mare, terra di nessuno dopo le 23.00, ma intanto a decine parcheggiano in piazza Salvo D'Acquisto per poi recarsi sul litorale.hanno annunciato l'avvio del progetto con il trenino-navetta in un video che vi proponiamo sotto il nostro scritto.