Concorso pubblico Ambiti Territoriali Sociali, il 21 luglio la presentazione a Giovinazzo

Si terrà il 21 luglio prossimo, dalle 10.00 alle 12.00, all'interno della sede dila presentazione del Bando di Concorso pubblico per esami, su base regionale, finalizzato al reclutamento di 3.839 unità di personale non dirigenziale. Appuntamento nella Cittadella della Cultura in piazza Sant'Agostino.Il concorso prevede l'assunzioneLe risorse selezionate saranno impiegate presso gli Ambiti Territoriali Sociali, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 luglio 2025.Profili ricercati:873 Funzionari amministrativi (Codice A);736 Funzionari contabili / esperti in rendicontazione (Codice B);979 Funzionari psicologi (Codice C);954 Funzionari educatori professionali socio-pedagogici (Codice D);297 Pedagogisti (Codice E).