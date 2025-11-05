Porta Futuro Giovinazzo
Attualità

Porta Futuro Giovinazzo presenta il bando di concorso Allievi Finanzieri

Appuntamento martedì 11 novembre alla Cittadella della Cultura

Giovinazzo - mercoledì 5 novembre 2025 Comunicato Stampa
Martedì 11 novembre 2025, dalle 10:00 alle 12:00, Porta Futuro area Metropolitana di Bari - Giovinazzo presenta l'evento pubblico rivolto alla cittadinanza con lo scopo di fornire informazioni utili per accedere a posizioni lavorative nelle Forze Armate.
Inoltre presenterà il Bando di Concorso per Allievi Finanzieri pubblicato da poco. Saranno fornite informazioni su: requisiti di accesso, modalità di preparazione per le prove concorsuali, modalità di consultazione delle graduatorie, invio domanda telematica di partecipazione.
