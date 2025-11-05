Attualità
Porta Futuro Giovinazzo presenta il bando di concorso Allievi Finanzieri
Appuntamento martedì 11 novembre alla Cittadella della Cultura
Giovinazzo - mercoledì 5 novembre 2025 Comunicato Stampa
Martedì 11 novembre 2025, dalle 10:00 alle 12:00, Porta Futuro area Metropolitana di Bari - Giovinazzo presenta l'evento pubblico rivolto alla cittadinanza con lo scopo di fornire informazioni utili per accedere a posizioni lavorative nelle Forze Armate.
Inoltre presenterà il Bando di Concorso per Allievi Finanzieri pubblicato da poco. Saranno fornite informazioni su: requisiti di accesso, modalità di preparazione per le prove concorsuali, modalità di consultazione delle graduatorie, invio domanda telematica di partecipazione.
Inoltre presenterà il Bando di Concorso per Allievi Finanzieri pubblicato da poco. Saranno fornite informazioni su: requisiti di accesso, modalità di preparazione per le prove concorsuali, modalità di consultazione delle graduatorie, invio domanda telematica di partecipazione.