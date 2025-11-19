Porta Futuro Giovinazzo
Porta Futuro Giovinazzo
Attualità

Selezioni azienda metalmeccanica, tutte le info con Porta Futuro Giovinazzo

Appuntamento il 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00 nella Cittadella della Cultura

Giovinazzo - mercoledì 19 novembre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro Area Metropolitana di Bari organizza la selezione dedicata a un'importante azienda metalmeccanica del territorio. Il profilo cercato è: Operatore di Processo, responsabile della conduzione, supervisione e ottimizzazione delle linee di produzione e degli impianti automatizzati per la lavorazione/assemblaggio di componenti metalmeccanici.

Per partecipare, è necessario compilare la scheda al seguente link . Appuntamento fissato per martedì 25 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso lo sportello di Porta Futuro Giovinazzo all'interno della Cittadella della Cultura, in Piazza S. Agostino 2.
  • Porta Futuro Giovinazzo
Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
19 novembre 2025 Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
19 novembre 2025 AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
Altri contenuti a tema
Porta Futuro Giovinazzo presenta il bando di concorso Allievi Finanzieri Porta Futuro Giovinazzo presenta il bando di concorso Allievi Finanzieri Appuntamento martedì 11 novembre alla Cittadella della Cultura
Lavoro, il 25 settembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo Lavoro Lavoro, il 25 settembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo Saranno presentati i programmi "Gol" e "Garanzia Giovani"
Concorso pubblico Ambiti Territoriali Sociali, il 21 luglio la presentazione a Giovinazzo Lavoro Concorso pubblico Ambiti Territoriali Sociali, il 21 luglio la presentazione a Giovinazzo Sarà Porta Futuro ad illustrare bando su base regionale
Come affrontare le sfide del mondo del lavoro: primo incontro di Porta Futuro Giovinazzo Lavoro Come affrontare le sfide del mondo del lavoro: primo incontro di Porta Futuro Giovinazzo Appuntamento l'8 luglio dalle 10.00 alle 12.00
Formazione digitale gratuita: il 21 maggio a Giovinazzo il tour per scoprire il progetto Digital Empowerment for Placement Formazione digitale gratuita: il 21 maggio a Giovinazzo il tour per scoprire il progetto Digital Empowerment for Placement Dalle ore 11 a Porta Futuro all'interno della Cittadella della Cultura
Ricerca del personale, amministratori e Porta Futuro incontrano gli imprenditori di Giovinazzo Ricerca del personale, amministratori e Porta Futuro incontrano gli imprenditori di Giovinazzo Appuntamento il 18 marzo alla Cittadella della Cultura
A Giovinazzo un pomeriggio dedicato alle professioni sociosanitarie Lavoro A Giovinazzo un pomeriggio dedicato alle professioni sociosanitarie Appuntamento alle 15.30 alla Cittadella della Cultura
ITS MI.TI. Moda Puglia, un incontro alla Cittadella della Cultura ITS MI.TI. Moda Puglia, un incontro alla Cittadella della Cultura Formazione nel settore in un appuntamento a Giovinazzo
Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
19 novembre 2025 Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
Olio, task force contro pratiche sleali
19 novembre 2025 Olio, task force contro pratiche sleali
Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
19 novembre 2025 Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
"La salute prima di tutto ", i risultati dello screening contro il Diabete a Giovinazzo
18 novembre 2025 "La salute prima di tutto", i risultati dello screening contro il Diabete a Giovinazzo
Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi
18 novembre 2025 Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi
Arriva il maltempo su Giovinazzo
18 novembre 2025 Arriva il maltempo su Giovinazzo
Colletta Alimentare, ottimi risultati in tutto il Barese
17 novembre 2025 Colletta Alimentare, ottimi risultati in tutto il Barese
Una celebrazione ed un concerto per omaggiare Santa Cecilia
17 novembre 2025 Una celebrazione ed un concerto per omaggiare Santa Cecilia
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.