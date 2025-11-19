Attualità
Selezioni azienda metalmeccanica, tutte le info con Porta Futuro Giovinazzo
Appuntamento il 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00 nella Cittadella della Cultura
Giovinazzo - mercoledì 19 novembre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro Area Metropolitana di Bari organizza la selezione dedicata a un'importante azienda metalmeccanica del territorio. Il profilo cercato è: Operatore di Processo, responsabile della conduzione, supervisione e ottimizzazione delle linee di produzione e degli impianti automatizzati per la lavorazione/assemblaggio di componenti metalmeccanici.
Per partecipare, è necessario compilare la scheda al seguente link . Appuntamento fissato per martedì 25 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso lo sportello di Porta Futuro Giovinazzo all'interno della Cittadella della Cultura, in Piazza S. Agostino 2.
