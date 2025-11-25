Porta Futuro Giovinazzo
Porta Futuro Giovinazzo
Attualità

Scelta dopo la scuola media: appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo

Incontro il 1° dicembre prossimo

Giovinazzo - martedì 25 novembre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro area Metropolitana di Bari - Giovinazzo organizza un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alle famiglie delle studentesse e degli studenti che sono alla fine della scuola secondaria di primo grado.
L'incontro presenterà l'offerta formativa presente sul territorio. Inoltre verranno introdotti strumenti e modelli di supporto ai genitori, per accompagnare i loro figli nel percorso di scelta dell'indirizzo scolastico da intraprendere. L'incontro si terrà presso la Cittadella della Cultura, in Piazza Sant'Agostino 2 - Giovinazzo, nella Sala Eventi, il prossimo 1° dicembre.

Ci si può prenotare compilando il modulo: https://www.portafuturobari.it/cittadini/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=addc9fb6-09c8-4da4-a953-075b1206bd13&Evento=Orientare_famiglie_e_studenti_nella_scelta_dopo_la_scuola_media
