Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile

Porta Futuro area Metropolitana di Bari - Giovinazzo, lunedì 23 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, organizza un incontro dedicato all. L'evento aperto alla cittadinanza, prevede un percorso sia teorico che pratico con l'obiettivo, per le donne che parteciperanno, di potenziare le proprie capacità e di acquisire maggiore autonomia e libertà decisionale sulla propria vita.Accrescere la propria autoconsapevolezza, autodeterminazione e autostima significa anche essere in grado di agire scelte strategiche in ambito personale e professionale. L'incontro si terrà presso la sede di Porta Futuro area Metropolitana di Bari - Giovinazzo, presso la Cittadella della Cultura, in Piazza Sant'Agostino 2 - Giovinazzo