Ricerca del personale, amministratori e Porta Futuro incontrano gli imprenditori di Giovinazzo

Un incontro tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti delle strutture turistico-ricettive e commerciali di Giovinazzo per fare il puntoche porta a Giovinazzo turisti e visitatori.È questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa da Porta Futuro Area Metropolitana di Bari per ilalle ore 18.00, nella Sala Eventi della Cittadella della Cultura di Giovinazzo. All'incontro interverranno il sindaco, Michele Sollecito, l'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, e Giuseppe Ruggieri, operatore back Porta Futuro Area Metropolitana di Bari.«Quello di lunedì 18 marzo è un incontro molto importante perché ci permetterà di confrontarci con gli operatori della nostra città su un tema molto sentito come la ricerca di personale da impiegare durante la stagione estiva - spiega l'assessore Arbore - Sappiamo che in generale, molte strutture hanno difficoltà nell'intercettare manodopera perché non c'è corrispondenza tra le competenze dell'offerta di lavoro (i cittadini) e quelle richieste dalle imprese. In tal senso Porta Futuro ci consente di usufruire di una serie di servizi totalmente gratuiti per imprese e cittadini utili allo sviluppo sociale ed economico della nostra città. Motivo per il quale invito davvero i nostri imprenditori a partecipare numerosi all'incontro».