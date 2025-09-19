Lavoro, il 25 dicembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo

presentadue programmi per ampliare le possibilità di inserimento professionale.Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) rappresenta una opportunità per la cittadinanza (disoccupati, anche senza sostegno al reddito, lavoratori fragili, working poor, beneficiari di ammortizzatori sociali), per seguire percorsi personalizzati e frequentare corsi di formazione per implementare le opportunità occupazionali.Garanzia Giovani è una iniziativa rivolta in particolare ai giovaniche attualmente non sono impegnati in attività di studio, lavoro e formazione e ha l'obiettivo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.I corsi di entrambi i programmi sono gratuiti e prevedono una indennità di frequenza. L'incontro si terrà il 25 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, all'interno della Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino 2 a Giovinazzo.