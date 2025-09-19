Porta Futuro Giovinazzo
Porta Futuro Giovinazzo
Lavoro

Lavoro, il 25 dicembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo

Saranno presentati i programmi "Gol" e "Garanzia Giovani"

Giovinazzo - venerdì 19 settembre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro area Metropolitana di Bari - Giovinazzo presenta Gol e Garanzia Giovani: due programmi per ampliare le possibilità di inserimento professionale.
Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) rappresenta una opportunità per la cittadinanza (disoccupati, anche senza sostegno al reddito, lavoratori fragili, working poor, beneficiari di ammortizzatori sociali), per seguire percorsi personalizzati e frequentare corsi di formazione per implementare le opportunità occupazionali.

Garanzia Giovani è una iniziativa rivolta in particolare ai giovani Neet (ragazzi tra i 16 e 29 anni) che attualmente non sono impegnati in attività di studio, lavoro e formazione e ha l'obiettivo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.
I corsi di entrambi i programmi sono gratuiti e prevedono una indennità di frequenza. L'incontro si terrà il 25 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, all'interno della Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino 2 a Giovinazzo.
