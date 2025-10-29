Attualità
Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo
Il 2 novembre la santa messa presieduta da Mons. Domenico Cornacchia
Giovinazzo - mercoledì 29 ottobre 2025
In occasione della commemorazione dei defunti, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, come anticipato dalla nostra testata ha disposto che l'apertura al pubblico del cimitero sia senza interruzione da venerdì 31 ottobre a martedì 4 novembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Pertanto, nelle stesse giornate, le attività necroforiche e quelle manutentive e/o di nuova edificazione, dovranno essere sospese. E' fatto obbligo alle imprese edili di tenere i cantieri in corso opportunamente recintati e protetti.
E sempre per il 2 novembre, alle ore 15.15, è stato organizzato un ritrovo delle comunità parrocchiali e dei rappresentanti istituzionali davanti a Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II, da dove si muoverà una processione fino al Monumento ai Caduti sul Mare per un momento di preghiera. A seguire, sarà deposta una corona d'alloro in memoria di tutti i Caduti delle Guerre al cimitero comunale.
Infine, alle ore 16.00, una Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, sarà concelebrata dai sacerdoti della città alla Cappella del Cimitero.
