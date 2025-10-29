Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo

In occasione della commemorazione dei defunti, il sindaco di Giovinazzo,come anticipato dalla nostra testata ha disposto che l'apertura al pubblico del cimitero sia senza interruzionePertanto, nelle stesse giornate, le attività necroforiche e quelle manutentive e/o di nuova edificazione, dovranno essere sospese. E' fatto obbligo alle imprese edili di tenere i cantieri in corso opportunamente recintati e protetti.E sempre per il 2 novembre,è stato organizzato un ritrovo delle comunità parrocchiali e dei rappresentanti istituzionali davanti a Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II, da dove si muoverà una processione fino al Monumento ai Caduti sul Mare per un momento di preghiera. A seguire, sarà deposta una corona d'alloro in memoria di tutti i Caduti delle Guerre al cimitero comunale.Infine, alle ore 16.00, una Santa Messa,sarà concelebrata dai sacerdoti della città alla Cappella del Cimitero.