Cimitero comunale
Cimitero comunale
Attualità

Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo

Il 2 novembre la santa messa presieduta da Mons. Domenico Cornacchia

Giovinazzo - mercoledì 29 ottobre 2025
In occasione della commemorazione dei defunti, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, come anticipato dalla nostra testata ha disposto che l'apertura al pubblico del cimitero sia senza interruzione da venerdì 31 ottobre a martedì 4 novembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Pertanto, nelle stesse giornate, le attività necroforiche e quelle manutentive e/o di nuova edificazione, dovranno essere sospese. E' fatto obbligo alle imprese edili di tenere i cantieri in corso opportunamente recintati e protetti.

E sempre per il 2 novembre, alle ore 15.15, è stato organizzato un ritrovo delle comunità parrocchiali e dei rappresentanti istituzionali davanti a Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II, da dove si muoverà una processione fino al Monumento ai Caduti sul Mare per un momento di preghiera. A seguire, sarà deposta una corona d'alloro in memoria di tutti i Caduti delle Guerre al cimitero comunale.
Infine, alle ore 16.00, una Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, sarà concelebrata dai sacerdoti della città alla Cappella del Cimitero.
  • Cimitero comunale
  • Commemorazione defunti
  • 2 novembre
Campagna olearia, dopo Giovinazzo e Bisceglie la Xylella arriva sul Gargano
29 ottobre 2025 Campagna olearia, dopo Giovinazzo e Bisceglie la Xylella arriva sul Gargano
Programmate altre tre pulizie dell'agro di Giovinazzo
28 ottobre 2025 Programmate altre tre pulizie dell'agro di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Commemorazione dei defunti, orari di apertura del cimitero di Giovinazzo Commemorazione dei defunti, orari di apertura del cimitero di Giovinazzo Ordinanza emessa dal sindaco il 14 ottobre
Il cimitero di Giovinazzo chiuso dall'11 al 24 giugno per esumazioni zona I Il cimitero di Giovinazzo chiuso dall'11 al 24 giugno per esumazioni zona I Firmata ordinanza dal sindaco Michele Sollecito
Riaperto il transito delle auto in zona cimitero Riaperto il transito delle auto in zona cimitero Arbore: «Non ci sono più scuse, ora si parcheggi all'area mercatale»
Lavori al muro perimetrale, divieto di transito in strada vicinale Cimitero dal 20 gennaio Lavori al muro perimetrale, divieto di transito in strada vicinale Cimitero dal 20 gennaio Il provvedimento del comandante di Polizia Locale. Arbore e Depalo chiedono collaborazione
Affidati i lavori per il ripristino del muro perimetrale del cimitero di Giovinazzo Affidati i lavori per il ripristino del muro perimetrale del cimitero di Giovinazzo Era crollato a Ponente nella notte tra il 4 ed il 5 marzo 2023
Commemorazione dei defunti: messa al cimitero presieduta da Mons.Cornacchia Religioni Commemorazione dei defunti: messa al cimitero presieduta da Mons.Cornacchia Ieri un corteo di fedeli è partito da Palazzo di Città per dirigersi alla necropoli cittadina
Commemorazione dei defunti, Mons. Cornacchia a Giovinazzo Religioni Commemorazione dei defunti, Mons. Cornacchia a Giovinazzo Questo pomeriggio santa messa all'interno del cimitero comunale
2 novembre, le cerimonie religiose a Giovinazzo 2 novembre, le cerimonie religiose a Giovinazzo Alle 16.00 la santa messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
28 ottobre 2025 «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
L'ultimo libro di Agostino Picicco presentato alla Camera dei Deputati
28 ottobre 2025 L'ultimo libro di Agostino Picicco presentato alla Camera dei Deputati
Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre
28 ottobre 2025 Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre
Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
27 ottobre 2025 Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
27 ottobre 2025 Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra nel Barese
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra nel Barese
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra nel Barese
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra nel Barese
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.