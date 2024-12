Affidati i lavori per il ripristino del muro perimetrale del cimitero di Giovinazzo

La parte di, nel tratto di strada che collega il lungomare di Ponente al prolungamento di via Molfetta e quindi alle ex strada statale 16 Adriatica, sarà finalmente ripristinata.A sancirlo, dopo diversi sopralluoghi e valutazioni dei tecnici che si sono susseguite nei mesi passati, un affidamento diretto da parte della Giunta comunale ad una società bitontina. L'accortezza richiesta nell'atto dell'ente comunale è che i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto di quanto vi era precedentemente ed utilizzando la pietra lapidea caratterizzante la cinta muraria.Il cedimento era avvenutoper via di numerose infiltrazioni e l'area era rimasta dapprima ingabbiata e poi recintata a lungo. Il ripristino della cinta muraria di ponente della necropoli giovinazzese e la conseguente eliminazione dell'ingabbiamento sottostante consentirà un passaggio del traffico veicolare più agevole, proprio in prossimità della nuova ciclovia che unisce Molfetta a Giovinazzo.