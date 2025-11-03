Mons. Domenico Cornacchia - commemorazione defunti. <span>Foto Marzia Morva</span>
Mons. Domenico Cornacchia - commemorazione defunti. Foto Marzia Morva
Religioni

2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO

Nella necropoli il ricordo collettivo dei defunti

Giovinazzo - lunedì 3 novembre 2025
La commemorazione dei defunti che ricorre il 2 novembre, giorno successivo alla solennità di Ognissanti, racchiude in sé preghiera, riflessione e ricordi. Si tratta di una giornata che mescola religiosità, cultura e vita civile.
La fede religiosa, la riflessione sul senso della vita terrena e su ciò che per i cristiani succede oltre questo passaggio sono da secoli al centro di questa ricorrenza. Nel pomeriggio di ieri, 2 novembre, il vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, accompagnato dal clero cittadino, ha celebrato una Messa in suffragio dei defunti nel cimitero comunale alla presenza delle autorità civili e militari, delle comunità parrocchiali e dei rappresentanti delle associazioni d'Arma.
La celebrazione eucaristica è stata animata dal coro della Parrocchia di Maria SS Immacolata guidato e diretto da Domenico Carbonara.

Un passaggio dell'omelia del Vescovo
Vi proponiamo un passaggio centrale nell'omelia di Mons. Domenico Cornacchia.
«In questa giornata diamo spazio alla preghiera per i nostri antenati, per i nostri genitori e di quanti hanno dato la vita per gli altri. Ieri abbiamo celebrato la Città Celeste dove hanno preso dimora i Beati e i Santi, anche quelli che non sono scritti sul calendario ma che, comunque,
sono nel cuore di Dio, persone anche semplici che hanno fatto tutto il possibile per onorare il nome di Dio con l'altruismo, l'aiuto reciproco e la preghiera. Loro hanno lasciato impronte e noi dobbiamo prendere esempio; per fare del bene ci basta voler bene, essere persone originali, come ha detto Carlo Acutis, "vivere in maniera irripetibile". Oggi noi esprimiamo la preghiera di intercessione attraverso le anime dei nostri cari che ci danno una raccomandazione: far tesoro della nostra vita terrena rivolta a fare del bene e dimenticare la offese ricevute. Sforziamoci di comprendere cosa i nostri cari defunti ci chiedono, evitiamo il male, sforziamoci di vivere bene, in pace e in armonia. I veri beati sono coloro che vivono incarnando la volontà del Signore Dio, che ha dato questo insegnamento ai suoi discepoli. Siate luce, siate un pizzico di sale per dare sapore a tutto. Don Tonino diceva che "la nostra vita ha un obiettivo: cercare Dio, operare seguendo i suoi esempi. Esorto ciascuno a essere un richiamo di bontà, di autenticità; sforziamoci noi stessi di essere per gli altri quanto di buono potremmo diventare. Mi auguro e vi auguro che questo momento di meditazione condivisa ci faccia uscire da questo camposanto pensando solo a far del bene».
18 fotoCommemorazione defunti 2025
Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025Commemorazione defunti 2025
  • Mons. Domenico Cornacchia
  • 2 novembre
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
2 novembre 2025 Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
Altri contenuti a tema
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo Territorio Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo Temperature massime primaverili
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia Tutto il clero cittadino si ritroverà nella necropoli. Il programma completo
Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo Attualità Commemorazione defunti, gli orari del cimitero ed il programma a Giovinazzo Il 2 novembre la santa messa presieduta da Mons. Domenico Cornacchia
Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia Chiesa locale Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia Era avvenuta il 22 settembre 2007
San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore Chiesa locale San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore Il messaggio rivolto a Mons. Cornacchia
Ieri il 49° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Mons. Cornacchia Chiesa locale Ieri il 49° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Mons. Cornacchia Da tutta la Diocesi, nonostante il clima per la perdita di Papa Francesco, sono giunti al prelato gli auguri
Pasqua 2025, il messaggio di auguri di monsignor Cornacchia Chiesa locale Pasqua 2025, il messaggio di auguri di monsignor Cornacchia Il prelato: «La pace non è solo il frutto della vittoria di Cristo sul male, ma anche il dono che Egli affida ai suoi discepoli»
Festeggiato il nono anno dall'insediamento di monsignor Cornacchia Chiesa locale Festeggiato il nono anno dall'insediamento di monsignor Cornacchia Il messaggio della diocesi
AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
2 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
2 novembre 2025 Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta
2 novembre 2025 Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta
Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
2 novembre 2025 Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
2 novembre 2025 Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
1
Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
1 novembre 2025 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
1 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.