Mons. Domenico Cornacchia. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Religioni

Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia

Tutto il clero cittadino si ritroverà nella necropoli. Il programma completo

Giovinazzo - domenica 2 novembre 2025
I cattolici di tutto il mondo celebrano oggi la memoria dei defunti, in latino Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, appuntamento centrale del calendario liturgico, ma non ricompreso tra le festività civili.

A Giovinazzo il programma di questo 2 novembre prevede, alle ore 15.15, il ritrovo delle comunità parrocchiali e dei rappresentanti istituzionali davanti a Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II, da dove si muoverà una processione fino al Monumento ai Caduti sul Mare, all'intersezione tra il lungomare Marina Italiana e via Crocifisso. Davanti al monumento vi sarà un momento di preghiera, con la deposizione di una corona d'alloro per i caduti di tutte le guerre.

Il momento liturgico centrale si terrà alle ore 16.00, quando davanti alla Cappella del cimitero comunale, il vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, celebrerà la santa messa in memoria dei defunti, accompagnato dall'intero clero cittadino.
  • Commemorazione defunti
  • 2 novembre
