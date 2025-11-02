Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia

I cattolici di tutto il mondo celebrano oggi la memoria dei defunti, in latino, appuntamento centrale del calendario liturgico, ma non ricompreso tra le festività civili.A Giovinazzo il programma di questo 2 novembre prevede,il ritrovo delle comunità parrocchiali e dei rappresentanti istituzionali davanti a Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II, da dove si muoverà una processione fino al Monumento ai Caduti sul Mare, all'intersezione tra il lungomare Marina Italiana e via Crocifisso. Davanti al monumento vi sarà un momento di preghiera, con la deposizione di una corona d'alloro per i caduti di tutte le guerre.Il momento liturgico centrale si terràquando davanti alla Cappella del cimitero comunale, il vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, celebrerà la santa messa in memoria dei defunti, accompagnato dall'intero clero cittadino.