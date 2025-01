Lavori al muro perimetrale, divieto di transito in strada vicinale Cimitero dal 20 gennaio

Il Comando di Polizia Locale con ordinanza n.6 del 15 gennaio 2025 ha disposto ilIl provvedimento, che porta la firma del comandante Vito Bovino, si è reso necessario per l'inizio dei lavori al muro perimetrale della necropoli comunale, crollato per il maltempo nella nottata tra il 4 ed il 5 marzo del 2023.I lavori saranno eseguiti dall'Impresa Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri srl che, secondo le disposizioni di legge richiamate all'interno dell'ordinanza, dovrà anticipatamente predisporre la segnaletica idonea.Per effetto del provvedimento, anche la circolazione sul lungomare Marina Italiana subirà una modifica, divenendo«Siamo fortunatamente nei mesi invernali - ha dichiarato l'assessore alla Polizia Locale,e ritengo sia una sacrificio fattibile dagli automobilisti. Chiedo solo senso civico e soprattutto collaborazione con le istituzioni fino a che i lavori non saranno terminati. Con la bella stagione tutto tornerà alla normalità. Serve solo un po' di pazienza per un intervento importante che andava realizzato».«Vi saranno certamente disagi - gli ha fatto eco l'assessore ai Lavori Pubblici- e sono conscio che tutti vorremmo tutto in tempi rapidi, ma gli uffici ed il personale sono impegnati su più fronti per rendere un servizio costante alla città. Sono tante le attività che vengono portate avanti in simultanea, ma in pochi lo comprendono e sono attenti a quante risorse occorrano e quanto lunghi siano gli iter da affrontare. Con un po' di pazienza anche questa opera sarà completata».