Territorio
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
Temperature massime primaverili
Giovinazzo - domenica 2 novembre 2025
Domenica con ventilazione debole meridionale ed alta pressione su Giovinazzo. Più sole che nubi nel giorno in cui si commemorano i defunti. Mare quasi calmo e massime primaverili sui 22°. Pomeriggio con situazione identica sino al tramonto. Serata con qualche velatura e minime della notte sui 16°. Nuvole e possibilità di piogge lunedì 3 novembre.
DOMENICA 2 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:23, Tramonta: 16:47
LUNA - Leva: 14:58, Cala: 2:24 - Gibbosa crescente
DOMENICA 2 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:23, Tramonta: 16:47
LUNA - Leva: 14:58, Cala: 2:24 - Gibbosa crescente