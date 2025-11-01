Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo

Domenica con ventilazione debole meridionale ed alta pressione su Giovinazzo. Più sole che nubi nel giorno in cui si commemorano i defunti. Mare quasi calmo e massime primaverili sui 22°. Pomeriggio con situazione identica sino al tramonto. Serata con qualche velatura e minime della notte sui 16°. Nuvole e possibilità di piogge lunedì 3 novembre.SOLE - Sorge: 6:23, Tramonta: 16:47LUNA - Leva: 14:58, Cala: 2:24 - Gibbosa crescente