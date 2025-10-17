Attualità
Commemorazione dei defunti, orari di apertura del cimitero di Giovinazzo
Ordinanza emessa dal sindaco il 14 ottobre
Giovinazzo - venerdì 17 ottobre 2025
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, con propria ordinanza n. 41 del 14/10/2025, ha disposto l'apertura al pubblico del cimitero comunale da venerdì 31.10.2025 a martedì 04.11.2025, senza interruzione dalle ore 7:00 alle ore 18:00.
Tutte le attività, quelle necroforiche (che non siano l'ordinaria sepoltura dei cadaveri) e quelle manutentive e/o di nuova edificazione, dovranno essere sospese nelle stesse giornate. Dall'ente comunale si sottolinea che è fatto obbligo alle imprese edili di tenere i cantieri in corso opportunamente recintati e protetti.
