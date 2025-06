Civica 22 su tombino: «Pericolo in via Bari. Amministrazione dove sei?»

«Ci sono arrivate delle segnalazioni per unsulla strada che porta a Bari-Santo Spirito. Il tombino è in questo stato da un po', poiché oltre alle foto che ci hanno inviato i cittadini, da Google Maps selezionando le date passate, è possibile notare come il tempo abbia usurato il tombino senza che nessuno avesse fatto nulla di nulla».La segnalazione questa volta arriva da un movimento politico,che spinge affinché gli amministratori risolvano un problema manutentivo che perdura da tempo.«Se un cittadino oggi lo calpestasse - è la considerazione del post social -, rischierebbe di essere inghiottito e farsi seriamente male, senza considerare che lì c'è un campo scuola per i bambini. Martedì il nostro Consigliere, Filippo Cortese, con un'interrogazione consiliare ha chiesto all'amministrazione comunale, e soprattutto all'assessore Gaetano Depalo, di prendere subito atto della nostra segnalazione, di agire in fretta con misure urgenti, chiedendo le tempistiche per la messa in sicurezza del marciapiede.Già un anno fa - concludono da Civica 22 - il tombino era in condizioni pessime, amministrare significa anche evitare che i cittadini incorrano in pericoli mentre camminano».