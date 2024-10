Civica 22 all'attacco di Forza Giovinazzo

. Secondo questo pensiero, tutti i candidati nelle liste, supportati da esponenti di spicco, sono dei burattini utili ai grandi nomi per mostrare il loro peso politico".

Una considerazione poco elegante poiché sminuisce la dignità di tutti i candidati, compresi quelli di Forza Italia candidati nel centro destra, smentita anche dai frenetici movimenti del Sindaco che nei giorni precedenti alle elezioni ha cercato in tutti i modi di racimolare voti da esponenti che governano la Regione Puglia.



CONFUTAZIONE TERZO PUNTO

Forza Giovinazzo sostiene che "Certamente degli errori, soprattutto di onestà morale, sono stati commessi, si è dato credito a chi, a livello nazionale, regionale e locale, ha sempre preferito l'inciucio o il campo largo alla qualità, l'accordo di potere ai programmi, il sotterfugio alla chiarezza, pensando e sperando, per una volta, in un cambiamento che potesse davvero contribuire al benessere di questa nostra comunità" .

È per certi versi incredibile che una forza di centro destra che ha sostenuto una lista di centro sinistra accusi altri di fare inciuci o di avere poca onesta morale. Ma visto che l'hanno fatto vi chiediamo: sareste così gentili da fare i nomi di chi a livello nazionale, regionale e locale, ha sempre preferito l'inciucio? E il vostro sindaco che ci fa in una lista in una lista che sostiene il sindaco metropolitano di centro sinistra Vito Leccese?



CONFUTAZIONE QUARTO PUNTO

Ed alla fine si legge addirittura questo: "Evidentemente, però, per chi può condizionare queste elezioni con le logiche di potere questo non è un valore, perché meglio avere sudditi che uomini liberi" .

Tra le tante dichiarazioni distorte e autolesionistiche, si arriva anche ad un'offesa. Perchè, secondo la tesi di Forza Italia/Giovinazzo, essere parte di una struttura politica ben riconosciuta che parte dal nazionale e arriva al locale è un segnale di prigionia. Tutti gli amministratori che hanno collegamenti a livello regionale non sono parte di una rete, ma semplicemente dei sudditi che devono obbedire in maniera cieca al potente di turno, un po' come un'organizzazione militare. Davvero surreale che a sostenere questo sia chi appartiene ad un partito nazionale come Forza Italia!



CONFUTAZIONE QUINTO PUNTO

Forza Giovinazzo sostiene di non aver "mai rinnegato o "camuffato" la propria appartenenza a Forza Italia ma che, piuttosto, da anni dimostra che il dialogo tra forze differenti, finalizzato al bene comune, è un valore aggiunto e non una deminutio se portato avanti con coerenza e lealtà, non gli farà mai mancare il proprio appoggio".

Cioè loro che si son fatti chiamare Forza Giovinazzo e non Forza Italia pur di avere una poltrona assessorile, oggi affermano di non aver mai camuffato la propria appartenenza ad un partito! Ed allora, a rigor di logica, ci attendiamo che ai proclami possano seguire i fatti, e che, pertanto, si proceda al cambio di nome consiliare da Forza Giovinazzo a Forza Italia. E, già che ci siete, spiegate ai vostri elettori spiegate come mai avete votato per una lista di centrosinistra creata da politici che dichiarate di contrastare! Attendiamo che nel prossimo consiglio comunale il capo gruppo di Forza Italia/Giovinazzo si comporti di conseguenza e chiarisca il senso di questo farneticante comunicato».

