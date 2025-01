Civica 22 per la creazione di aree dedicate allo sgambamento cani

Convivenza tra animali domestici e decoro urbano, un tema che è sempre di scottante attualità a Giovinazzo.Da anni erano state previste aree di sgambamento per cani sul territorio cittadino, ma solo una è attiva ed è periferica. Per questonelle scorse ore è tornata sul tema, con una proposta agli amministratori.Di seguito il testo della nota apparsa anche sui canali social:«I numeri parlano chiaro:- più del 50% degli italiani vive con un animale domestico in casa;- il 36% degli italiani ha una cane.In Italia aumenta ogni anno il numero degli animali domestici e i dati raccolti dagli studi di ricerca restituiscono delle nuove esigenze dei cittadini, che considerano un animale domestico parte integrante del nucleo familiare.Il benessere dei nostri amici a quattro zampe è fondamentale anche per tantissimi Giovinazzesi e lo è anche per noi, tanto da averne fatto uno dei punti principali della nostra campagna elettorale nel 2022.In questi anni, purtroppo, a Giovinazzo questa amministrazione ha fatto poco e niente per venire incontro a questa diffusissima esigenza.Ma ora qualcosa si può, anzi si deve fare!La Regione Puglia ha dato pubblicato un avviso pubblico (Link https://regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-proposte-progettuali-finalizzate-alla-realizzazione-di-infrastrutture-verdi-urbane-e-periurbane ) in cui si selezionano le proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di "infrastrutture verdi urbane e periurbane intese come sistemi connessi di aree verdi", finanziandole addirittura con sommeIn tale contesto riteniamo che possa essere inserita finalmente anche la creazione di un'area verde a tema e dedicata ai nostri cani.Per questo non solo invitiamo la nostra amministrazione a prendere in considerazione questo avviso, ma siamo a completa disposizione affinché possa realizzarsi quello che è il sogno di tanti nostri concittadini: la realizzazione di un'area e di un parco a tema, che sia un luogo di benessere per i cittadini e per i loro amici a quattro zampe».