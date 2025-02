Danni a Levante, il consigliere Cortese (Civica 22) presenta una interrogazione

«Due settimane faè stato colpito da importanti mareggiate ed è stato danneggiato. Due settimane dopo è ancora così e non si sa se questa amministrazione ha intenzione di metterlo in sicurezza».Inizia così una nota del movimento, all'opposizione dell'esecutivo cittadino guidato da Michele Sollecito. Per questo il consigliere comunale Filippo Cortese ha presentato una interrogazione allo stesso sindaco ed all'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.«Poiché vogliamo davvero vederci chiaro - spiegano da Civica 22 - il nostro Consigliere Filippo Cortese ha inviato una interrogazione consiliare al Sindaco e all'assessore ai Lavori Pubblici. Non è possibile che dopo le numerose segnalazioni dei cittadini tutto taccia. Non si sanno i tempi di ripristino, non si sa se stati fatti sopralluoghi tecnici e se l'amministrazione abbia valutato delle soluzioni per ottenere dei fondi per iniziare le operazioni di messa in sicurezza.In una nota protocollata il 31 gennaio scorso, dai banchi dell'opposizione si cercano le ragioni del presunto ritardo nell'azione degli ufficij amministrativi e dell'assessorato: «Non capiamo il motivo di questo ritardo e vorremmo capire come mai non ci sia una mezza parola in merito da parte dell'amministrazione comunale. Attendiamo una risposta in tempi brevi e che venga ripristinato quanto prima l'anfiteatro per la sicurezza dei cittadini».Le mareggiate del 15 e 16 gennaio scorsi hanno lasciato una ferita profonda su tutto il litorale di Levante e la zona del molo, della rotonda e dell'anfiteatro sono stati i più danneggiati dai fortunali abbattutisi sulla costa. La pavimentazione della rotonda si è sollevata (in foto), la balaustra del molo è finita nuovamente in mare dopo il ripristino della scorsa estate, gli impianti elettrici hanno subito danni nell'anfiteatro dove si riscontrano altri danni. Un problema molto serio da affrontare per gli amministratori e da risolvere entro Pasqua, primo banco di prova da affrontare in chiave ricettiva a Giovinazzo.