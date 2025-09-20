Inaugurazione sede Civica 22
Inaugurazione sede Civica 22
Politica

Inaugurata la nuova sede di Civica 22. Festa per la delega all'IVE di Ada Iessi

Presente a Giovinazzo l'on. Marco Lacarra

Giovinazzo - sabato 20 settembre 2025
«Abbiamo atteso questo momento per molto tempo, lavorando sodo e con dedizione, ma l'emozione di ieri sera ha ripagato la lunga attesa».
Così Civica 22 ha celebrato in una nota l'inaugurazione della nuova sede a Giovinazzo, in via Vittorio Veneto 23.

Gli onori di casa sono stati fatti dal consigliere comunale, Filippo Cortese, che ha illustrato gli obiettivi da raggiungere a medio e lungo raggio. Con lui l'ospite "d'onore" della serata, l'On.Marco Lacarra, amico e sostenitore di lungo corso del progetto Civica 22, che ha voluto essere presente per testimoniare il suo impegno e la sua vicinanza e l'assessore alla Giustizia, al Benessere sociale, e ai Diritti Civili del Comune di Bari Elisabetta Vaccarella.

Lacarra ha quindi «annunciato e formalizzato la consegna della delega per l'Istituto Vittorio Emanuele II, un incarico che abbiamo atteso da tempo e di grande rilevanza per il territorio, che ha trasformato in magica questa serata e che ricorderemo per moltissimo tempo per tutte le emozioni che ci hanno travolto».

La delega, come anticipato dalle nostre pagine, è stata conferita all'avvocatessa Ada Maddalena Iessi, figura di riferimento per Civica22 e già indicata dal direttivo come la persona più adatta a ricoprire questo ruolo.
Secondo il movimento civico «la scelta di Ada Iessi rappresenta un passo importante nella direzione di una gestione competente e sensibile alle esigenze dell'Istituto, con l'obiettivo di valorizzarne il potenziale educativo e culturale».

Cortese ha infine sottolineato il valore della delega appena conferita con queste parole: «Siamo orgogliosi di questa nomina e grati all'On. Lacarra per la fiducia dimostrata. Ada Maddalena Iessi saprà interpretare al meglio questo incarico, con passione e visione».
L'inaugurazione si è conclusa con un brindisi collettivo e l'impegno condiviso a costruire una campagna elettorale fondata su trasparenza, partecipazione e concretezza insieme agli alleati di Sinistra Italiana, PrimaVera Alternativa e del Partito Democratico di Giovinazzo. In loro rappresentanza presenti Daniele de Gennaro ed i consiglieri comunali Girolamo Capurso, Gianni Camporeale e Nando Depalo.

LA SODDIFAZIONE DI ADA MADDALENA IESSI
Un passato nell'associazione Nuova Giovinazzo, Ada Maddalena Iessi ha inteso ringraziare i presenti: «Desidero innanzitutto ringraziare tutto il direttivo di Civica 22, il Sindaco metropolitano Vito Leccese e l'On. Lacarra per la fiducia accordatami, supportandomi per l'ottenimento di questo prestigioso incarico. È per me un onore ma anche una responsabilità che sono pronta ad accogliere con senso del dovere e con grande impegno. Spero di poter contribuire al buon funzionamento, alla crescita ed allo sviluppo dell'istituto, donandogli nuova luce, creare uno spazio vivo aperto e accessibile a tutti pronto ad accogliere le iniziative e le necessità della collettività. Ritengo - ha concluso Iessi - che sia l'inizio di un nuovo percorso da svolgere insieme in cui il contributo di ognuno di noi sarà fondamentale».
Inaugurazione Civica 22 con Lacarra
Inaugurazione Civica 22 con Lacarra
  • Civica 22
  • Ada Maddalena Iessi
Rischio sospensione servizio bike sharing a Giovinazzo: parte la petizione on line
20 settembre 2025 Rischio sospensione servizio bike sharing a Giovinazzo: parte la petizione on line
Tutto pronto per il Giovinazzo Festival Beer
19 settembre 2025 Tutto pronto per il Giovinazzo Festival Beer
Altri contenuti a tema
IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi Il decreto firmato dal sindaco di Bari, Vito Leccese
Civica 22 su tombino: «Pericolo in via Bari. Amministrazione dove sei?» Attualità Civica 22 su tombino: «Pericolo in via Bari. Amministrazione dove sei?» Un post social ed un attacco all'inerzia dell'esecutivo cittadino
Danni a Levante, il consigliere Cortese (Civica 22) presenta una interrogazione Danni a Levante, il consigliere Cortese (Civica 22) presenta una interrogazione Sotto la lente d'ingrandimento del movimento di opposizione il silenzio amministrativo
Civica 22 per la creazione di aree dedicate allo sgambamento cani Attualità Civica 22 per la creazione di aree dedicate allo sgambamento cani La proposta in un comunicato
Piano Urbanistico Generale bocciato dalla Regione Puglia. La nota delle opposizioni Piano Urbanistico Generale bocciato dalla Regione Puglia. La nota delle opposizioni Vengono contestati l'eccessivo consumo di suolo, una pianificazione approssimativa e anche la compromissione della costa
Civica 22 all'attacco di Forza Giovinazzo Civica 22 all'attacco di Forza Giovinazzo Una nota per confutare punto per punto il testo dei forzisti sulla mancata elezione di Sollecito al Consiglio metropolitano
Sollecito al Consiglio metropolitano? Opposizioni: «Opportunista!» Sollecito al Consiglio metropolitano? Opposizioni: «Opportunista!» Una nota congiunta delle forze di minoranza stigmatizza il comportamento dell'attuale sindaco di Giovinazzo
Emissioni sonore notturne, Civica 22: «Un passo verso i commercianti ed uno verso i cittadini» Emissioni sonore notturne, Civica 22: «Un passo verso i commercianti ed uno verso i cittadini» La posizione del gruppo di centrosinistra dopo la votazione in Consiglio comunale
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
19 settembre 2025 Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese
19 settembre 2025 Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese
Lavoro, il 25 settembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
19 settembre 2025 Lavoro, il 25 settembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
19 settembre 2025 Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
19 settembre 2025 Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
Ultim'ora: Israele revoca visto di ingresso a Nico Bavaro
18 settembre 2025 Ultim'ora: Israele revoca visto di ingresso a Nico Bavaro
IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni
18 settembre 2025 IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni
A Bari "Credipass Hero ", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
18 settembre 2025 A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.