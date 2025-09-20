Politica
Inaugurata la nuova sede di Civica 22. Festa per la delega all'IVE di Ada Iessi
Presente a Giovinazzo l'on. Marco Lacarra
Giovinazzo - sabato 20 settembre 2025
«Abbiamo atteso questo momento per molto tempo, lavorando sodo e con dedizione, ma l'emozione di ieri sera ha ripagato la lunga attesa».
Così Civica 22 ha celebrato in una nota l'inaugurazione della nuova sede a Giovinazzo, in via Vittorio Veneto 23.
Gli onori di casa sono stati fatti dal consigliere comunale, Filippo Cortese, che ha illustrato gli obiettivi da raggiungere a medio e lungo raggio. Con lui l'ospite "d'onore" della serata, l'On.Marco Lacarra, amico e sostenitore di lungo corso del progetto Civica 22, che ha voluto essere presente per testimoniare il suo impegno e la sua vicinanza e l'assessore alla Giustizia, al Benessere sociale, e ai Diritti Civili del Comune di Bari Elisabetta Vaccarella.
Lacarra ha quindi «annunciato e formalizzato la consegna della delega per l'Istituto Vittorio Emanuele II, un incarico che abbiamo atteso da tempo e di grande rilevanza per il territorio, che ha trasformato in magica questa serata e che ricorderemo per moltissimo tempo per tutte le emozioni che ci hanno travolto».
La delega, come anticipato dalle nostre pagine, è stata conferita all'avvocatessa Ada Maddalena Iessi, figura di riferimento per Civica22 e già indicata dal direttivo come la persona più adatta a ricoprire questo ruolo.
Secondo il movimento civico «la scelta di Ada Iessi rappresenta un passo importante nella direzione di una gestione competente e sensibile alle esigenze dell'Istituto, con l'obiettivo di valorizzarne il potenziale educativo e culturale».
Cortese ha infine sottolineato il valore della delega appena conferita con queste parole: «Siamo orgogliosi di questa nomina e grati all'On. Lacarra per la fiducia dimostrata. Ada Maddalena Iessi saprà interpretare al meglio questo incarico, con passione e visione».
L'inaugurazione si è conclusa con un brindisi collettivo e l'impegno condiviso a costruire una campagna elettorale fondata su trasparenza, partecipazione e concretezza insieme agli alleati di Sinistra Italiana, PrimaVera Alternativa e del Partito Democratico di Giovinazzo. In loro rappresentanza presenti Daniele de Gennaro ed i consiglieri comunali Girolamo Capurso, Gianni Camporeale e Nando Depalo.
LA SODDIFAZIONE DI ADA MADDALENA IESSI
Un passato nell'associazione Nuova Giovinazzo, Ada Maddalena Iessi ha inteso ringraziare i presenti: «Desidero innanzitutto ringraziare tutto il direttivo di Civica 22, il Sindaco metropolitano Vito Leccese e l'On. Lacarra per la fiducia accordatami, supportandomi per l'ottenimento di questo prestigioso incarico. È per me un onore ma anche una responsabilità che sono pronta ad accogliere con senso del dovere e con grande impegno. Spero di poter contribuire al buon funzionamento, alla crescita ed allo sviluppo dell'istituto, donandogli nuova luce, creare uno spazio vivo aperto e accessibile a tutti pronto ad accogliere le iniziative e le necessità della collettività. Ritengo - ha concluso Iessi - che sia l'inizio di un nuovo percorso da svolgere insieme in cui il contributo di ognuno di noi sarà fondamentale».
