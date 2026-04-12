Pericolo a Villa Spada: Civica 22 invia richiesta ufficiale al sindaco di Giovinazzo

«Il nostro Consigliere,con una richiesta ufficiale al Sindaco, ha segnalatoe la necessità di un intervento tempestivo dell'amministrazione. In un parco molto frequentato dai cittadini specialmente dalle fasce d'età più giovani, è un dovere della amministrazione preservarlo e curarlo. Il nostro compito è quello di ascoltare le voci dei cittadini, che oggi ci chiedono sicurezza in aree di gioco frequentate e trasformarle in atti concreti, perché non è possibile che si aspetti che qualcuno si faccia male per fare qualcosa».Così in una nota social,punta ad accendere i riflettori su una situazione oggettivamente pericolosa e che necessita di una messa in sicurezza in tempi molto brevi.«Richiediamo con la massima urgenza - si legge ancora nella nota - :