Politica
Pericolo a Villa Spada: Civica 22 invia richiesta ufficiale al sindaco di Giovinazzo
Il consigliere Filippo Cortese ha segnalato il degrado nella zona frequentata da tanti ragazzini
Giovinazzo - domenica 12 aprile 2026
«Il nostro Consigliere, Filippo Cortese, con una richiesta ufficiale al Sindaco, ha segnalato la situazione di pericolo di Villa Spada e la necessità di un intervento tempestivo dell'amministrazione. In un parco molto frequentato dai cittadini specialmente dalle fasce d'età più giovani, è un dovere della amministrazione preservarlo e curarlo. Il nostro compito è quello di ascoltare le voci dei cittadini, che oggi ci chiedono sicurezza in aree di gioco frequentate e trasformarle in atti concreti, perché non è possibile che si aspetti che qualcuno si faccia male per fare qualcosa».
Così in una nota social, Civica 22 punta ad accendere i riflettori su una situazione oggettivamente pericolosa e che necessita di una messa in sicurezza in tempi molto brevi.
«Richiediamo con la massima urgenza - si legge ancora nella nota - : 1) la messa in sicurezza del muro perimetrale mediante rimozione o copertura delle armature esposte; 2) la verifica dello stato complessivo del manufatto; 3) la pulizia e il ripristino delle aree limitrofe; 4) eventuali interventi di manutenzione straordinaria».
Così in una nota social, Civica 22 punta ad accendere i riflettori su una situazione oggettivamente pericolosa e che necessita di una messa in sicurezza in tempi molto brevi.
«Richiediamo con la massima urgenza - si legge ancora nella nota - : 1) la messa in sicurezza del muro perimetrale mediante rimozione o copertura delle armature esposte; 2) la verifica dello stato complessivo del manufatto; 3) la pulizia e il ripristino delle aree limitrofe; 4) eventuali interventi di manutenzione straordinaria».