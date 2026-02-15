Festa di Carnevale Giovinazzo. <span>Foto Discover Giovinazzo </span>
Festa di Carnevale Giovinazzo. Foto Discover Giovinazzo
Vita di città

Carnevale Giovinazzese, oggi il primo appuntamento

Martedì ci sarà l'atteso Funerale del fantoccio

Giovinazzo - domenica 15 febbraio 2026
È confermato il primo appuntamento del Carnevale Giovinazzese per la mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella". L'evento è organizzato dall'associazione Xenia, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, a conferma dell'importanza culturale e sociale della manifestazione per il territorio. In caso di pioggia - ci informano gli organizzatori - si terrà tutto al chiuso in Sala San Felice.

Si parte dalle ore 10.30, con la tradizionale rottura delle pentolacce, uno dei momenti più amati dai più piccoli. A seguire, spazio allo spettacolo con Lorenzo Torres, artista di strada che porterà in scena due esibizioni di giocoleria e prestigio comico, previste alle ore 11.00 e alle ore 12.30, regalando sorrisi e stupore al pubblico presente.

Il Carnevale si concluderà martedì 17 febbraio con il suggestivo Funerale del Carnevale, in programma alle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele. L'evento prevede animazione e giochi a cura di Ramè, un caratteristico corteo "funebre" che attraverserà il centro storico e il tradizionale falò conclusivo, simbolo della fine delle festività carnevalesche.
La quarta edizione del Carnevale Giovinazzese si conferma così un'occasione di festa, aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali, capace di unire divertimento e identità culturale nel cuore della città.
  • Carnevale
I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino
15 febbraio 2026 I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino
Pioggia nella mattinata di domenica su Giovinazzo
15 febbraio 2026 Pioggia nella mattinata di domenica su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Torna il Carnevale Giovinazzese Eventi e cultura Torna il Carnevale Giovinazzese Appuntamenti il 15 ed il 17 febbraio
Carnevale culturale per i piccoli giovinazzesi con i laboratori didattici dell'Info Point Eventi e cultura Carnevale culturale per i piccoli giovinazzesi con i laboratori didattici dell'Info Point Tutte le informazioni per parteciparvi
Coda di Carnevale, a Giovinazzo c'è La Pentolaccia in Villa Comunale Coda di Carnevale, a Giovinazzo c'è La Pentolaccia in Villa Comunale Appuntamento fissato per le ore 11.00
La grande festa di chiusura del Carnevale a Giovinazzo - FOTO La grande festa di chiusura del Carnevale a Giovinazzo - FOTO Si è tenuto ieri sera il Veglioncino che ha coinvolto grandi e piccini
La tradizione del Carnevale di Andria si rinnova al Museo del Confetto Mucci Giovanni Speciale La tradizione del Carnevale di Andria si rinnova al Museo del Confetto Mucci Giovanni Tra le usanze più affascinanti c’è “La Petresciata”, un rituale che rende omaggio alla tradizione andriese
A Giovinazzo c'è il Veglioncino di Carnevale Eventi e cultura A Giovinazzo c'è il Veglioncino di Carnevale Appuntamento per bimbe e bimbi in piazza Vittorio Emanuele II
Carnevale giovinazzese, in Villa Comunale rinviata la Pentolaccia Eventi e cultura Carnevale giovinazzese, in Villa Comunale rinviata la Pentolaccia Sarà recuperata il 9 marzo
Carnevale Giovinazzese, in Villa Comunale ci sono "I grandi giochi" Carnevale Giovinazzese, in Villa Comunale ci sono "I grandi giochi" Si parte alle ore 11.00
Fulmini e mareggiate sulla costa: allerta meteo arancione a Giovinazzo
14 febbraio 2026 Fulmini e mareggiate sulla costa: allerta meteo arancione a Giovinazzo
L'AFP Giovinazzo chiede amore ai tifosi
14 febbraio 2026 L'AFP Giovinazzo chiede amore ai tifosi
Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione
14 febbraio 2026 Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione
Spuntano nuove buche in via Gioia
14 febbraio 2026 Spuntano nuove buche in via Gioia
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio»
14 febbraio 2026 Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
14 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
13 febbraio 2026 Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
13 febbraio 2026 A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.