La grande festa di chiusura del Carnevale a Giovinazzo - FOTO

12 foto Carnevale 2025 Gianluca Battista

Il Carnevale giovinazzese ha vissuto ieri, Martedì Grasso, 4 marzo, il suo apice con il Veglioncino organizzato dall'associazione Xenia in collaborazione con Ramè, che ha goduto del patrocinio del Comune di Giovinazzo.Divertente lo spazio del "red carpet" riservato a bimbe e bimbi, con tanto di sfilata a favore di macchine fotografiche di mamme, papà e nonni. Uno spazio ben gestito dal bravo Gianluca Gadaleta.Musica ed animazione hanno fatto dunque da preambolo al funerale del Carnevale, un fantoccio preparato per l'occasione e poi dato alle fiamme dopo una breve processione caricaturale.Si tratta in realtà di un rituale antico, diffuso in molte città meridionali, con cui si dà il simbolico addio ai bagordi del periodo carnascialesco e si entra di fatto in quello penitenziale della Quaresima.Una festa a cui hanno partecipato tante bimbe e tanti bimbi e molte famiglie, penultimo atto del Carnevale a Giovinazzo, poiché domenica 9 marzo, eccezionalmente, sarà recuperata la Pentolaccia in Villa Comunale.